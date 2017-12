Lo más destacado de GNU/Linux en 2017 » MuyLinux

Ha llegado ese momento del año en el que toca hacer repaso de lo acontecido, y no se puede decir que 2017 no haya sido prolífico en novedades relevantes, tanto en el ámbito tecnológico general como en el particular ecosistema que rodea a GNU/Linux y el software libre. ¿Cuáles han sido las historias y los protagonistas más destacadas del año? Muy posiblemente cada uno pueda hacer su propia lista, pero desde MuyLinux os proponemos la siguiente.

Canonical y Ubuntu

Tanto monta, porque la distribución más popular y la compañía que la desarrolla nos han dado un 2017 que no nos esperábamos. Recién empezado el año ya avisaron que Ubuntu Phone no tendría nuevos lanzamientos o grandes actualizaciones en 2017, pero no fue hasta pocos días antes del lanzamiento de Ubuntu 17.04 cuando soltaron la bomba: Ubuntu abandonaba movilidad, convergencia y a Unity (por mucho, el escritorio más usado en el marco de Ubuntu). El cambio de rumbo se hizo evidente, aunque después se matizara con énfasis en el escritorio; surgieron las dudas y se fueron disipando, primero con el adiós a Unity, más tarde con el regreso de GNOME, reinicio del abecedario incluido. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y Ubuntu ya es sostenible, no gracias al escritorio, sino a la nube y todo lo que está dando de sí.

En definitiva, podríamos llenar esta entrada solo con noticias de Ubuntu, pero como muestra es más que suficiente. ¿Qué deparará el año que viene? Una nueva LTS seguro y lo demás habrá que verlo.

Firefox Quantum

Hay que reconocerlo: Firefox ha resucitado con Quantum. Quizás no para muchos usuarios, pero sí para otros tantos. Lo ha hecho de varias maneras. Por ejemplo, con detalles como el soporte de Netflix, muy a pesar de los detractores del DRM. No obstante lo que de verdad ha reavivado al navegador de Mozilla han sido las constantes mejoras de rendimiento que ha recibido en sus últimas versiones. A grandes rasgos Firefox 54 trajo el multiproceso, Firefox 55 pulió el arranque y Firefox 57 alias Quantum elevó a la décima potencia el salto. El navegador ha vuelto con fuerzas renovadas y aunque aún no está al nivel de Chrome, 2018 se presume prometedor a este respecto. ¿Estás pensando en probarlo? No te pierdas nuestra guía para una migración de datos completa.

TOP500

Este 2017 pasará a los anales del pingüino por diversos motivos y uno bastante señalado aunque para nada sorprendente es el dominio absoluto de Linux en el TOP500 de supercomputadoras. Se veía venir desde hace años y ha terminado sucediendo. ¿Cómo, exactamente? Escribimos sobre ello hace poco: así ha alcanzado Linux el 100% de cuota en el TOP500 de supercomputadoras.

Android

Pero Linux no solo triunfa en el ámbito de la supercomputación. De hecho, solo el escritorio de PC se le resiste por ahora y solo en términos de adopción, porque lo cierto que el escritorio Linux no había estado nunca tan vivo. Así que más allá de la fantochada de turno de proclamar 2017 como “el año del escritorio Linux”, se puede decir alto y claro que la informática personal también está dominada por el núcleo Open Source, aunque sea en la forma de Android. Y es que Android es el Linux que venció a Windows y tal hito ha ocurrido este 2017.

Múnich y LiMux

No todo ha sido positivo este año. Pocas historias hemos seguido tan de cerca como la de LiMux en Múnich y no sienta bien decir que ha acabado mal. La capital europea ha sido uno de los ejemplos de implantación de software libre en las administraciones públicas más destacados de los que hemos tenido cuenta: ha sido exitoso en lo técnico y en lo económico; pero un cambio en el partido en el gobierno ha dado al traste con todos los avances conseguidos y del parece que Múnich abandonará Linux para volver a Windows con interpelación inocua de la FSFE mediante, hemos pasado al reemplazo de Kolab por Microsoft Exchange sin concurso y al anuncio de que Múnich volverá a Windows a partir de 2020. ¿Por qué abandonan LiMux en Múnich? Ahí queda la cosa.

Por eso mismo os recordamos que es crucial apoyar iniciativas como ¿Dinero público? ¡Código público! Siempre que se pueda evitar, gastar el dinero de la ciudadanía en software privativo es una desvergüenza.

Linux LTS

Las versiones de soporte extendido del kernel hace tiempo que existen, pero precisamente por su éxito en segmentos como el de la movilidad este año se ha sabido que Linux amplía el soporte de las versiones LTS a seis años. Una información que tuvimos que matizar poco después aclarando el tiempo de soporte de Linux LTS, ya que no cubrirá a todas por igual, sino que dependerá de cada versión en concreto. Una noticia de interés exclusivo de los desarrolladores que quieran aprovecharse de ello, que no afecta a los usuarios de GNU/Linux y que está por ver hasta qué punto beneficia a los de Android, conociendo cómo se las gastan los fabricantes.

Cuota de GNU/Linux en PC

Una de las noticias más destacadas de 2016 fue ver a Linux por encima del 2% de cuota en PC y a pocos días para terminar 2017 podemos decir que la situación no ha mejorado sustancialmente, si bien los titulares que nos han dado los vaivenes de la principal firma de estadística nos han amenizado el año. A partir de agosto se descontroló todo y vimos que la cuota de GNU/Linux en PC marcaba un nuevo pico y se situaba en el 2,53%; en septiembre la cuota de GNU/Linux en PC superaba el 3% por primera vez; en octubre Linux seguía aumentando su cuota de mercado y se acercaba al 5%… Pero en noviembre volvíamos a la “realidad” y la cuota de mercado de Linux en PC se ajustaba a la baja. Sin embargo, cabe apuntar que recién arrancado el año la cuota de Linux subía hasta el 3%, solo para ver porno, y esto es una estadística muy contundente viniendo de donde viene (!).

32-bit

El continuado e inacabado adiós a los 32-bit fue otra de las noticias que recogimos en el resumen de 2016 y en 2017 vuelve a ocupar un puesto, porque el goteo no ha cesado. Así, Arch Linux se despidió de los 32-bit y le siguió Manjaro, aunque sin duda el paso determinnate lo dio la distro más popular del panorama: Ubuntu dejó atrás los 32-bit con su segundo lanzamiento de 2017 y hace apenas unos días supimos que también Ubuntu Server abandona los 32-bit; sin olvidar tampoco a Fedora. Al margen de las distribuciones, NVIDIA ha anunciado que su driver dejará de soportar la arquitectura de 32-bit. Pero que nadie se tense: los 32-bit están de retirada, pero aún les queda mucho tiempo de soporte por delante.

Microsoft y Windows

Una vez más, otro de los protagonistas de la pasada edición vuelve a estar muy presente en esta y tal y como sucedía en el caso de Canonical y Ubuntu, las noticias que nos ha dejado Microsoft y Windows dan para mucho. Este año ha sido un suma y sigue en lo que al soporte de Linux en Windows se refiere y viceversa, hablando de los tecnologías que el gigante del software está promocionando fuera de sus dominios. Con .NET Core 2.0 le dieron un nuevo impulso a su framework Open Source; con WSLA salió de beta con indows 10 Fall Creators Update; lanzaron la primera versión estable de Microsoft SQL Server para Linux; adaptaron el kernel de Ubuntu para Azure, plataforma en la que Linux se ejecuta el 40% de las máquinas virtuales; las principales distros Linux llegaron a la tienda de Windows… Y hay más. En otro orden de cosas Microsoft se rindió ante GitHub y cerró CodePlex, para luego mover el desarrollo de Windows a Git; Microsoft se unió a la Open Source Initiative y Canonical dijo que Windows 10 ama a Ubuntu. Por no mencionar a Visual Studio Code o Skype.

PC con Linux

Terminamos con Linux en el PC, y es que a pesar de los pesares vamos hacia adelante y la creciente oferta de equipos con Linux es muestra de ello. En 2017 el proyecto Sputnik ha cumplido cinco años y hemos sabido que a Dell no le ha ido nada mal con Ubuntu, por lo que no es de extrañar que la estadounidense haya ampliado su apuesta por el pingüino con lanzamientos como el Dell Precision 7720, el portátil con Ubuntu más potente del mercado, o el Precision 5720, su primer All in One con Linux, entre otros, de los cuales todos han sido certificados por Canonical. Por otra parte, System76 anunció que creará sus propios ordenadores y colaboraría con GNOME, para terminar lanzando su propia distribución, Pop!_OS y una incesante labor de pulido de la experiencia del escritorio. En el ámbito nacional tampoco han faltado las novedades y marcas como VANT o Slimbook mantienen el tirón. Y nos dejamos cosas en el tintero.

Esto es todo, aunque como os podéis imaginar, cabe mucho, mucho más. ¿Qué temas de relevancia en 2017 destacaríais vosotros?