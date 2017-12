Las mejores distribuciones GNU/Linux de 2017 » MuyLinux

Ya hemos visto lo más destacado de GNU/Linux en 2017 y ahora veremos las mejores distribuciones GNU/Linux de 2017, que se le parece pero no es lo mismo. Quizás para el año que viene convenga repensar los titulares para que nadie se confunda, pero mientras tanto continuamos tal y como lo venimos haciendo hasta el momento, y es que el pilar fundamental de todo el tinglado es un sistema operativo llamado GNU/Linux, aunque lo cierto es que tiene muchos otros nombres. Tantos como distribuciones existen, de las cuales hoy os destacamos las que podéis considerar como las recomendaciones de MuyLinux para este 2017, ya 2018, además de varias menciones especiales imposibles de obviar.

Así pues, tampoco confundáis esta lista con nuestra encuesta de la distribución y escritorio GNU/Linux más populares de 2017, porque sigue en marcha y no será hasta mañana cuando publiquemos los resultados. Si aún no habéis votado, tenéis la oportunidad de hacerlo por unas horas.

Mañana tendréis vosotros la palabra, hoy la tenemos nosotros y en nuestra opinión (basada en las pruebas que hemos realizado a lo largo del año y que como es obvio, no incluyen a las cientos de distribuciones disponibles) las mejores distribuciones GNU/Linux de 2017 son…

Linux Mint

Ninguna sorpresa. Por tercer año consecutivo Linux Mint se posiciona en primer lugar y lo hace por méritos propios, sobra añadir. Puede que no se trate de la distribución más excitante o la más atractiva a primera vista, pero sigue siendo la más equilibrada del panorama. De hecho, podemos repetir la misma sentencia del año pasado, porque nada ha cambiado en ese aspecto: Linux Mint 18 ha concluido su trayecto “por la senda de la estabilidad, el soporte a largo plazo y las actualizaciones periódicas de los entornos de escritorio, por lo cual pocos peros se le pueden poner”. Muy recomendada para nuevos usuarios, pero también para cualquiera que no desee complicarse más allá del mínimo imprescindible. Afinando la recomendación, las ediciones Cinnamon y MATE proporcionan, dependiendo del gusto y los recursos disponibles, una de las mejores, si no la mejor experiencia de escritorio Linux actualmente.

Su último lanzamiento es: Linux Mint 18.3.

Debian

Tampoco debería ser una sorpresa que Debian se cuele en el podio, porque a un lanzamiento cada par de años la calidad del “sistema operativo universal” suele estar asegurada. En cuanto a su última versión, Debian 9 Stretch salió con algún contratiempo que otro que ya ha sido solucionado y después de tres actualizaciones está en un momento ideal para su instalación. Comparándola con Linux Mint, Debian es una alternativa más conservadora tanto en plazos de soporte como en la estabilidad de los paquetes, y según los requisitos de hardware y software o el nivel del usuario puede no ser la mejor opción; pero en cualquier caso se mantiene como una de las distribuciones GNU/Linux más sólidas.

Su último lanzamiento es: Debian 9.3.

Fedora

A la tercera va la vencida y la sorpresa, cabe agregar, pues Fedora nos ha dejado este 2017 dos de los mejores lanzamientos del año. Ya sabéis quienes nos leéis habitualmente que no es una distribución que recomendemos… y esa postura no va a cambiar por lo motivos expuestos. Sin embargo, al César lo que es de César y hablando en exclusiva por la edición principal con GNOME, la experiencia es fantástica: la implementación del entorno de escritorio es con bastante seguridad la mejor que se puede encontrar, el desempeño con Wayland lo mismo y las novedades introducidas en el instalador de sistema en Fedora 26 lo que necesitaba para no espantar al común de los mortales desde el primer momento. En este sentido Fedora 27 ha sido un suma y sigue. Siempre que los requisitos acompañen -GNOME traga lo suyo- y no importe actualizar cuando toque, la distribución está a un gran nivel. Solo para usuarios experimentados, eso sí.

Su último lanzamiento es: Fedora 27.

Pasamos ahora a las menciones especiales, comenzando por…

Ubuntu

Imposible saltarse este año a Ubuntu, a pesar de que sus dos lanzamientos han sido versiones intermedias con poco que ofrecer al usuario más exigente. Con todo, Ubuntu 17.04 marcó la despedida de Unity y Ubuntu 17.10 la bienvenida de GNOME y solo por eso merece el hueco.

Pop!_OS

Siguiendo la estela de Ubuntu 17.10, la primera versión de la distribución de System76 vio la luz el pasado octubre y pese a que está verde y tiene mucho por mejorar, el empeño que le están poniendo es de destacar. Lo peor, su estrafalario nombre: Pop!_OS.

Mageia 6

Tras más de dos años sin nueva versión, la magia reclama su espacio sin que podamos -o queramos- evitarlo con Mageia 6, una lanzamiento que confirma a esta distro como una de las comunitarias independientes más robustas del panorama.

Linux Mint KDE

Mención especial también para la despedida de la edición KDE de Linux Mint, cuyo adiós se fraguó hace apenas un par de semanas con el lanzamiento de Linux Mint 18.3. Con alternativas como Kubuntu o KDE Neon no se la va echar mucho de menos, aunque hay que reconocer que últimamente había mejorado bastante.

Devuan

Por supuesto, no podía faltar una mención a la primera versión estable de Devuan, la Debian sin systemd, que al ritmo que va (se basa en Debian 8) no tiene pinta de atraer a mucho más que al sysadmin más combativo. Aun así, este sitio le pertenece.

PureOS

Casi a modo de curiosidad, la reciente incorporación de PureOS en la lista de distribuciones recomendadas por la Free Software Foundation la hace merecedora de una mención especial, y es que las alternativas de su especie no abundan, precisamente.

Hasta aquí nuestra lista. Mañana veremos la vuestra, que además de distribuciones incluirá escritorios.