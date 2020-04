Disponible Ubuntu 20.04 LTS, novedades y descarga

Ya está aquí Ubuntu 20.04 LTS, la nueva versión de soporte extendido de Ubuntu y la recomendada para nuevas instalaciones hasta que salga la próxima LTS… pero no tengas prisa. Acaba de salir y ofrece cinco años de soporte, hasta abril de 2025, por lo que te aconsejamos un poco de calma.

De hecho te aconsejamos que si te lo puedes permitir retrases la instalación hasta el lanzamiento de Ubuntu 20.04.1 LTS dentro de unos seis meses, que es cuando los usuarios de Ubuntu 18.04 LTS recibirán el aviso para actualizar a esta nueva versión. Será entonces cuando el sistema esté bien rondado y haya pulido todos los errores que se puedan haber escapado del periodo de desarrollo. Será entonces cuando ‘Focal Fosa’ haga honor a la estabilidad que uno espera de una versión LTS de Ubuntu.

Claro que si no puedes o no quieres esperar, te comprendemos: Ubuntu 20.04 LTS llega con una pinta tremenda y salvo sorpresa, debería ir lo suficientemente bien como para que la audacia merezca la pena. Siempre puedes darle un par de días o un par de semanas, pero de lanzarte a la piscina ya, no deberías encontrarte con problemas.

Ubuntu 20.04 LTS: novedades generales

Como sabes, Ubuntu no hay una, sino varias, distinguibles entre sí por el nombre y el entorno de escritorio; pero todas comparten la misma base. Si todavía estás en Ubuntu 18.04 LTS y te has perdido los cambios acumulados, lo tienes todo en las siguientes noticias:

De vuelta al presente, los principales componentes de Ubuntu 20.04 LTS incluyen el kernel Linux 5.4 (con soporte de WireGuard portado desde Linux 5.6), Mesa 20, PulseAudio 14.0 (versión estable aún no disponible), así como un sinfín de aplicaciones actualizadas, incluyendo Firefox 75, Thunderbird 68 o LibreOffice 6.4.

Otro cambio importante, en el caso de que seas de los intrépidos que han ido actualizando su sistema de 32-bit hasta la fecha, es que se acabó lo que se daba: «El soporte para i386 como arquitectura host se eliminó en 19.10.«. El soporte de 32-bit en Ubuntu 20.04 LTS se reduce a las aplicaciones, tal y como te contamos aquí.

Otro cambio más, que no gustará mucho a los beatos del software libre, pero del que se beneficiarán los usuarios de NVIDIA, sobre todo aquellos que le dan a los juegos, es el de los controladores privativos de NVIDIA por defecto (siempre que se marque la casilla de «instalar programas de terceros…») y, más importante si cabe, su actualización. No hay que pasar por alto tampoco la introducción de GameMode.

Y uno más que merece la pena señalar: si quieres instalar Chromium, solo podrás hacerlo como Snap.

Ubuntu 20.04 LTS

Con nombre en clave ‘Focal Fossa‘, esta es la versión de Ubuntu más atractiva que se haya lanzado desde la última LTS con Unity, y la razón es una: GNOME ha alcanzado un punto de madurez que si bien no te hará olvidar aquellas características que hicieron grande a Unity, te encandilará con otras… y con el mejor rendimiento que haya tenido nunca el escritorio (en su versión actual, se entiende).

Esto es importante, porque si eres de los que se mantiene agarrado a Ubuntu 16.04 LTS cual garrapata a perro callejero, el periodo de gracia se te acaba el año que viene, así que más vale que vayas haciéndote a la idea de que el cambio es inevitable y de que GNOME tiene mucho por ofrecer… Y si sigue sin convencerte, que no sea por alternativas.

Pero comenzamos por el principio, y es que Ubuntu 20.04 LTS introduce novedades en el mismo sistema de instalación, incluyendo un nuevo diseño para el arranque del sistema, un nuevo proceso de comprobación del medio de instalación y una nueva opción avanzada de particionado (no confundiar con el método avanzado tradicional «más opciones») que incluye la opción de utilizar LVM con o sin cifrado y, de modo experimental y nada recomendado, el sistema de archivos ZFS (más sobre esto en el tutorial de instalación que publicaremos en los próximo días).

Ya en el escritorio lo que primero con lo que te encuentras es con el asistente de inicio, que no cambia; con el bicho de turno, el Focal Fossa en el fondo de pantalla; y con el propio escritorio, GNOME 3.36 y todas sus novedades, a destacar las mejoras de rendimiento, el soporte de gráficas NVIDIA, el nuevo modo oscuro y la nueva aplicación para gestionar las extensiones. También la nueva pantalla de inicio de sesión, que se mantiene con X.Org por defecto, pero con la posibilidad de Wayland como opción.

Por supuesto, también te va a llamar la atención y mucho el renovado tema Yaru, respetuoso para con el original de GNOME, pero con un estilo cien por cien Ubuntu; la ausencia del acceso directo de Amazon; o la tienda de aplicaciones, que se pasa a Snap, pero a cambios es la única aplicación Snap que preinstala Ubuntu 20.04 LTS.

Hablando de aplicaciones, hay novedades de buen ver, especialmente para quienes preparan el salto desde la anterior LTS: la mencionada aplicación de extensiones, una de estadísticas de energía, y una aplicación de tareas con la que complementar el calendario.

Hasta aquí lo más destacado de esta versión. Más información en las notas de lanzamiento de Ubuntu 20.04 LTS

Ubuntu 20.04 LTS: sabores oficiales

Aunque el plato fuerte de este lanzamiento es sin duda la edición oficial de Ubuntu con GNOME por todos los cambios que trae, alternativas de calidad no faltan en la forma de los sabores oficiales de Ubuntu, acerca de los cuales debes saber que su soporte se reduce a los 3 años. No obstante, la base se sigue actualizando y las aplicaciones clave se puede actualizar aparte, por lo que tampoco es un drama agotar el tiempo si se desea.

Por otro lado, solo recogemos las ediciones de escritorio de propósito general. Si buscas información sobre Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin o las ediciones para servidor, cloud y demás, revisa el anterior enlace.

Kubuntu 20.04 LTS

De los sabores oficiales de la distribución destaca sobremanera Kubuntu 20.04 LTS, quizás el único que puede hacerle sombra al buque insignia de Canonical.

El porqué se explica por sí solo con el entorno de escritorio KDE Plasma, el más equilibrado de GNU/Linux en lo que a potencia, rendimiento y ecosistema de aplicaciones se refiere. Además, si a la base de Ubuntu 20.04 LTS le sumas KDE Plasma 5.18 LTS, lo que tienes es un win-win. Cuenta además con la KDE Applications 19.12 en su última versión de mantenimiento.

Más información en las notas de lanzamiento de Kubuntu 20.04 LTS.

Xubuntu 20.04 LTS

Otra edición oficial para quienes buscan un entorno sencillo a par de ligero es Xubuntu 20.04 LTS. Su gran novedad, la última versión mayor del escritorio, Xfce 4.14, incluyendo el salto a GTK3 y mejoras relacionadas como el soporte HiDPI y actualizaciones en todos los componentes.

Más información en las notas de lanzamiento de Xubuntu 20.04 LTS.

Ubuntu MATE 20.04 LTS

Lo mismo se podría decir de Ubuntu MATE 20.04 LTS, que como gran novedad se presenta con MATE 1.24, entre cuyas mejoras se cuenta la del soporte de HiDPI, el soporte de Wayland, la adopción de Python 3 y muchas otras a nivel de componentes que, de hecho, los desarrolladores de la distribución se han dedicado a complementar con diferentes añadidos.

Más información en las notas de lanzamiento de Ubuntu MATE 20.04 LTS.

Ubuntu Budgie 20.04 LTS

Ubuntu Budgie 20.04 LTS es el sabor que menos novedades presenta, correcciones y cambios menores aparte. La nueva versión del escritorio, Budgie Desktop 10.5.1, es lo más destacado y se trata de una versión de mantenimiento siguiendo la estela de Solus, proyecto que ha visto reducido su desarrollo en los últimos años.

Más información en las notas de lanzamiento de Ubuntu Budgie 20.04 LTS.

Lubuntu 20.04 LTS

Lubuntu 20.04 LTS, en cambio, sí llega con una novedad destacada bajo el brazo: su primera versión LTS con LXQt como escritorio. En concreto, con la última versión de mantenimiento de LXQt 0.14 y un puñado de cambios menores.

Más información en las notas de lanzamiento de Lubuntu 20.04 LTS.

Descarga Ubuntu 20.04 LTS

A continuación, los enlaces a las páginas de descarga oficiales, donde encontrarás los enlaces de descarga directa, por torrent y las sumas de verificación.

Y más…

En efecto, Focal Fossa tiene más por ofrecer, aunque no sea de manera oficial propiamente dicha. Son dos los aspirantes a sabor oficial lo que lanzan también nueva versión y de ambos te hemos hablado ya por aquí: Ubuntu Cinnamon y UbuntuDDE, es decir, Ubuntu Deepin. Tómalos con precaución.