Disponible Ubuntu 19.10

Ya está disponible la descarga de Ubuntu 19.10, una nueva versión de la distribución Linux más popular para PC y una nueva base para la próxima actualización de Ubuntu 18.04 LTS, que es la que os recomendamos instalar si queréis disfrutar de un sistema estable y con mucho soporte por delante, ya que el ciclo de vida del lanzamiento que nos ocupa es de apenas nueve meses.

Ubuntu 19.10 con nombre en clave ‘Eoan Ermine’ es, en todo caso, la novedad, y como suele ser habitual habrá muchos usuarios con ganas de hincarle el diente, por lo que pasamos a contaros todos los cambios que trae. Además, Ubuntu no viaja sola; le acompaña una familia de sabores que también están de estreno, si bien nos centramos en la edición reina, aun cuando todas son muy recomendables.

Novedades de Ubuntu 19.10

Ubuntu 19.10 llega con pocos cambios que no conociéramos desde hace tiempo, por no decir casi ninguno. No obstante, hacemos repaso de lo más destacado.

Generalidades

En términos generales, los principales componentes de Ubuntu 19.0 incluyen:

Y en cuanto a aplicaciones:

Y un cambio que no va a gustar a todo el mundo: Chromium única y exclusivamente como Snap. El porqué lo explicaban desde Canonical con argumentos peregrinos, pero es lo que hay.

Actualización: leyendo algunos de vuestros comentarios y tras probarlo, lamento comunicaros que no, instalar Chromium con APT no cambia nada: se instalará como Snap.

Para terminar, Ubuntu 19.10 llega con soporte de DLNA activado por defecto, para «compartir tus vídeos con tu televisor inteligente».

Soporte de NVIDIA

Como ya os contamos, a partir de esta versión marcar la casilla de «Instalar programas de terceros…» durante el proceso de instalación del sistema tiene premio para los usuarios de NVIDIA, que se ahorrarán instalar el controlador privativo de la tarjeta gráfica a posteriori.

Soporte de ZFS

Otra novedad directamente integrada en el instalador de sistema es el soporte experimental del sistema de archivos ZFS para la partición raíz, algo que también os contamos, pero que aun así ha sido toda una sorpresa encontrar tan a la vista, por más advertencias que hayan incluido. Hubiese sido de esperar verlo en el particionador avanzado, pero no ahí. ¿Será que Canonical quiere impulsarlo como sucesor de EXT4 y cuantos más betatesters mejor?

Nosotros lo hemos probado con la última compilación diaria que salió (en máquina virtual) sin ningún problema, pero ni se os ocurra utilizarlo en sistemas de producción. Para ampliar la información, este artículo publicado por el desarrollador de Canonical Didier Roche; y si lo que os interesa es el rendimiento, estas pruebas de Phoronix comparándolo con EXT4 no lo dejan en buen lugar.

GNOME 3.34

Ya en el escritorio, lo que más llama la atención es sin duda el nuevo GNOME 3.34 y sus novedades, que cubrimos el mes pasado. Lo más interesante, las optimizaciones de rendimiento, las nuevas opciones de organización de aplicaciones en el menú y las actualizaciones de las propias aplicaciones de GNOME, iconos incluidos… aunque como sabéis, Ubuntu viste su propio tema.

De hecho, este es, de nuevo, otro asunto que también recogimos, aunque no se ha implementado tal y como se contó en un principio. En resumen, el Yaru se mantiene, pero lo hace acompañado de dos variantes, una clara y otra oscura. Hablamos solo del tema de las ventanas y para cambiarlo hay que instalar GNOME Tweaks (Retoques de GNOME).

Otro cambios a mencionar incluyen: al conectar una unidad de almacenamiento USB, aparecerá en el panel; las aplicaciones Xwayland (al utilizar la sesión con Wayland de servidor gráfico, disponible en el menú de inicio de sesión) reciben soporte de ejecución como administrador con su/sudo; soporte de temas para las aplicaciones Snap.

Ediciones oficiales

Al margen de las generalidades, lo más destacado del resto de las ediciones oficiales de Ubuntu se reduce como suele ser habitual a la versión de su entorno de escritorio:

Más información en las notas de lanzamiento.

Descarga Ubuntu 19.10