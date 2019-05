AMD Radeon VII planta cara a la NVIDIA RTX 2080 con drivers libres

¿Quién diría hace cinco años que AMD podría competir con NVIDIA en GNU/Linux utilizando drivers libres? Lo que antes era el sueño de “cuatro frikis” empezó a hacerse realidad a partir de la iniciativa GPUOpen, mediante la cual AMD anunció una apuesta mucho más fuerte por el Open Source. A lo mencionado hasta aquí hay que sumar la gran proyección de Mesa en los últimos tiempos.

A día de hoy se puede jugar a Doom 2016 a 1080p y 60fps utilizando solo los drivers libres para AMD, sin embargo, a pesar de la gran mejora en el soporte ofrecido por la propia compañía y otras partes implicadas en el desarrollo de RadeonSI (implementación de OpenGL de Mesa para AMD) y RADV (implementación de Vulkan comunitario para AMD), parecía que a la compañía de Sunnyvale se le estaba escapando la gama alta. Si bien desde hace tiempo AMD puede hacer frente a NVIDIA con drivers libres en las gamas baja y media, en la gama alta raras veces la Vega 64 conseguía superar a la GTX 1070.

Pese a todo, y gracias a la naturaleza del FLOSS, los drivers abiertos de AMD siempre tendrán margen de mejora, por lo que si bien hasta ahora la gama alta ha sido un terreno que se le ha escapado, eso no quiere decir que la situación se mantenga inmutable hasta el fin de los tiempos.

Michael Larabel, el incansable líder de Phoronix, ha realizado recientemente unos benchmarks de los que son especialmente interesantes las comparativas entre la Radeon VII y la RTX 2080. Si bien todavía parece que la queda camino por recorrer a la mencionada GPU de AMD, los resultados obtenidos invitan a la esperanza si AMDGPU, RadeonSI y RADV siguen mejorando. Esta es la configuración base del ordenador utilizado para las pruebas:

Placa base: ASUS PRIME Z390-A (0802 BIOS)

CPU: Intel Core i9-9900K @ 5.00GHz (8 núcleos y 16 hilos)

@ 5.00GHz (8 núcleos y 16 hilos) 16GB de RAM .

. Almacenamiento de datos: Samsung SSD 970 EVO 250GB + 2000GB SABRENT

Sistema de ficheros: EXT4

Distribución: Ubuntu 19.04

Kernel: Linux 5.1.3-050103-generic

Entorno de escritorio: GNOME Shell 3.32.0

Servidor gráfico: X Server 1.20.4

Configuración para gráficas AMD:

OpenGL 4.5 obtenido de Mesa 19.2.0-devel obtenido de la PPA Oibaf

OpenCL 2.0 beignet 1.3

Vulkan 1.1.107

Configuración para gráficas NVIDIA:

Versión del driver: 430.09

OpenGL 4.6 obtenido del driver privativo

OpenCL 2.0 beignet 1.3 OpenCL 1.2 CUDA 10.1.120

Vulkan 1.1.99

AMD Radeon VII Vs NVIDIA RTX 2080 usando juegos en GNU/Linux

El primer juego que nos encontramos en los benchmarks es DiRT Rally 2 ejecutado con Proton a resoluciones 1440p y 4K y con la calidad gráfica configurada en alto. Aquí vemos que la RTX 2080 y la Radeon VII empatan, quedando la GPU de AMD muy ligeramente por encima.

El segundo título probado es Hitman 2, que fue ejecutado mediante Pronton (no confundir con el primer juego, que sí tiene versión para GNU/Linux) a resolución 1440p y calidad ultra. Los resultados obtenidos muestran un escenario muy similar al de DiRT Rally 2, aunque también es importante resaltar que la Vega 64 ha conseguido superar a la RTX 2070, lo cual es muy buena noticia.

Y seguimos sin salirnos de los juegos ejecutados mediante Proton, porque ahora llegan los resultados arrojados por Strange Brigade ejecutado a resoluciones 1440p y 4K y en calidad ultra. En esta ocasión se pueden ver resultados dispares, ya que si bien a 1440p vemos cómo la RTX 2080 es capaz de ejecutarse a 14 imágenes por segundo más que la Radeon VII, a 4K vemos cómo la GPU de AMD vence por 2 imágenes por segundo, vamos, lo que sería un empate a menos que se tenga “ojo de águila”.

Y tras una buena dosis de Wine y DXVK, por fin llega la caballería de juegos nativos para GNU/Linux. El primer título probado por Michael fue Deus Ex: Mankind Divided ejecutado a 4K, calidad baja y con OpenGL como API. Por lo que se puede ver, la RTX 2080 consigue ejecutarse a 54,23 imágenes por segundo frente a las 52,83 de la Radeon VII. Al igual que Strange Brigade ejecutado a 4K, otro empate de facto.

Ahora le llega el turno a uno de los juegos nativos más potentes técnicamente de los hay para GNU/Linux: Rise of the Tomb Raider. Recordamos que este título utiliza Vulkan como API, y ha sido ejecutado en distintos escenarios a resolución 4K, calidad alta y con el antialiasing desactivado. Aquí vemos cómo la RTX 2080 derrota con claridad a la Radeon VII, aventajando la primera a la segunda en 8-9 imágenes en la fase Spine of the Mountain, en algo más de 13 imágenes en la fase Prophets Tomb y aproximadamente 9 imágenes en la fase Geothermal Valley.

Con A Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA tenemos otro caso como el de Rise of the Tomb Raider (ya que también usa Vulkan como API), por lo que la RTX 2080 vuelve a ganar a la Radeon VII, aunque la ventaja de la GPU de NVIDIA se reduce cuando se sube de la resolución de 1440p a 4K. La calidad utilizada ha sido ultra en ambos casos.

Aunque tiene ya sus años, Mad Max sigue siendo un título bastante válido para comparar el desempeño de OpenGL y Vulkan. Ejecutado a 4K y calidad alta, la RTX 2080 supera a niveles generales a la Radeon VII, siendo las diferencias menores usando OpenGL frente a Vulkan, y curiosamente obteniendo la GPU de AMD peores resultados con Vulkan que con OpenGL.

Cerramos esta recopilación de comparativas con The Talos Principle, un título que tradicionalmente ha funcionado bastante mejor con las GPU de NVIDIA. De momento esta situación no cambia, y siendo ejecutado con la API Vulkan y resolución 4K, la RTX 2080 consigue 105,47 imágenes frente a las 93,23 de la Radeon VII.

Conclusiones

Por lo que se puede ver, la Radeon VII resulta competitiva frente a la RTX 2080 cuando se usa Proton o juegos nativos con OpenGL, sin embargo, parece que le cuesta más cuando se usa Vulkan en títulos nativos para GNU/Linux. Esta situación recuerda un poco a lo descrito en su momento por nuestros compañeros de MuyComputer, quienes ya avisaron que las comparativas entre esas dos GPU pueden arrojar resultados muy diferentes según el contexto. Pese a todo, los resultados arrojados por estas pruebas muestran que el rendimiento de las GPU tope gama de AMD está mejorando en GNU/Linux, lo cual es una buena señal.

Recordamos que en todas estas pruebas, en lo que respecta a AMD, se utilizan drivers libres, los cuales pueden ser actualizados en Ubuntu mediante PPA como Padoka y el mencionado Oibaf. Al solo actualizarse los drivers ya suministrados por GNU/Linux, la herramienta de controladores adicionales no entra en juego, por lo que una actualización estándar del sistema es suficiente. Obviamente, usar una rolling release como Manjaro ayuda a hacer este soporte algo más desatendido.

Además de AMD, Intel podría seguir un camino similar con sus GPU dedicadas y apostar también por drivers libres, continuando el modelo que ya está aplicando para las IGP integradas en sus procesadores.