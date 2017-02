Mozilla compra Pocket, abrirá el código » MuyLinux

Una sorpresa para empezar la mañana: Mozilla compra Pocket, el popular servicio de guardado de artículos ‘para leer después’. Se trata según la compañía de su primera adquisición estratégica con la que mejorar su crecimiento y presencia en el segmento móvil, entre otras cosas.

La adquisición de Mozilla Corporation es en realidad la de Read It Later, la compañía detrás del servicio cuyo nombre sonará porque así se llamaba antes, hasta que hace cinco años cambiase de denominación y, manteniendo sus prestaciones básicas, se convirtiese al modelo gratuito. En 2015 se integró en Firefox no sin polémica, a pesar de que todos los elementos incluidos en el navegador eran software Open Source; y ya en 2017 nos encontramos con la noticia que nos ocupa.

“Pocket se unirá a la cartera de Mozilla como una nueva línea de productos junto con los navegadores web de Firefox con el objetivo de promover el descubrimiento y la accesibilidad de contenido web de alta calidad”, indican en el anuncio oficial. Por otra parte, se adelantan planes para liberar todo el código de la plataforma “de manera consistente con nuestras políticas de licencias”, apunta uno de los empleados de Mozilla vía Reddit, si bien no se mencionada nada al respecto en la información oficial.

El propio CEO de Mozilla se permite unas declaraciones cuando menos curiosas: “Creemos que el descubrimiento y la accesibilidad de contenido web de alta calidad es clave para mantener la salud de Internet al luchar contra la marea creciente de centralización y jardines amurallados. Pocket proporciona a las personas las herramientas que necesitan para interactuar y compartir contenido en sus propios términos, independientemente de la plataforma de hardware o del silo de contenido para una experiencia en línea más segura e independiente”.

Declaraciones curiosas, pues Pocket es la perfecta definición de jardín amurallado, se libere su código o no, siempre que no permitan la descentralización del mismo, lo cual no parece probable. Asimismo, a tenor del soporte multiplataforma del servicio tampoco da la sensación de que pueda barrer usuarios hacia casa como pretenden, pero habrá que ver si se guardan alguna otra sorpresa.

Con todo, la noticia es de lo más interesante por venir de donde viene y los usuarios de Firefox y Pocket pueden estar contentos, porque ya que la integración se dio a la fuerza, por lo menos ahora hay razones para que así sea. Independientemente de esto, Pocket es un servicio realmente interesante y bien concebido con amplio soporte multiplataforma.