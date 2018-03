MuyLinux cumple 10 años » MuyLinux

Ha llegado el día: ¡MuyLinux cumple 10 años! Y aunque no somos muy de celebrar las cosas porque sí, este es un aniversario especial. Si aguantar una década en Internet ya es motivo de orgullo, el haberla coronado con tan buena salud es lo realmente satisfactorio. No obstante, el mérito en este caso es compartido, porque sin vuestra creciente e incansable compañía, hoy no estaríamos aquí. ¡Muchas gracias a tod@s!

Para que veáis cómo ha cambiado el panorama desde que MuyLinux echó a andar, por aquel entonces el kernel en curso era Linux 2.6.24, en el horno de las distros se cocinaban Ubuntu 8.04 y Fedora 9 y del de los escritorios acababa de salir KDE 4.0 y GNOME 2.22. Esas eran algunas de las noticias que recogíamos a principios de 2008, cuyo equivalente en el presente, en pleno 2018, serían los lanzamientos de Linux 4.15 y KDE Plasma 5.12, mientras esperamos los de GNOME 3.28, Ubuntu 18.04 y Fedora 28. Ha llovido mucho, pero ha llovido bien y a pesar de los pesares, los avances son innegables. Pero no es momento de repasar todo lo que han dado de sí estos diez años de evolución tecnológica y software libre, porque no acabaríamos nunca.

Hoy nos conformamos con daros las gracias por estar ahí y mandaros un afectuoso saludo. A quienes nos visitáis cada día, que sois legión; a l@s más de 50.000 que nos seguís en Facebook, a l@s más de 20.000 que nos seguís en Twitter y a l@s más de 5.000 que lo hacéis vía Google+ y Telegram; a l@s más de 25.000 que estáis suscrit@s a nuestro boletín semanal por correo electrónico y a los miles sin determinar que recibís nuestras publicaciones vía RSS (solo en Feedly, más de 8.000); y, por supuesto, a quienes además de seguirnos y leernos, tenéis a MuyLinux como foro de expresión y nos dejáis tantos y tantos comentarios.

A lo largo de estos diez años, en los que hemos publicado más de 7.700 entradas, vuestros comentarios se han acumulado por cientos de miles (vamos camino de los 278.000) y le han dado a MuyLinux una chispa que hubiera sido imposible conseguir de otra manera. Quienes comentáis de forma habitual sois una parte fundamental de la comunidad de MuyLinux. Por ello, e incluso aunque no todas las discusiones hayan sido constructivas, ha merecido la pena el viaje. De todo se aprende y juntos hemos aprendido bastante en todo este tiempo.

También queremos dar las gracias por su trabajo a todas las plumas virtuales que han pasado por estos lares, hayan aportado mucho o poco, porque siempre lo han hecho con la pasión que nos caracteriza a quienes usamos ese sistema operativo llamado GNU/Linux, lo hagamos por su faceta de Software Libre, de código abierto, o simplemente por la tecnología que lo compone y lo rodea. Actualmente los encargados de llevar la nave hacia adelante somos Eduardo Medina y yo, pero ha sido a partir de muchos granos de arena que se ha ido construyendo MuyLinux. Sin embargo, hay una persona sin la que nada de esto existiría: su fundador y primer espada durante los primeros cinco años de vida del sitio, Javier Pastor, mejor conocido en estas páginas por Picajoso, ahora en Xakata y en su propio rincón de Internet, Incognitosis. ¡Un saludo, compañero!

Por último, es de rigor agradecer a otras partes imprescindibles para que MuyLinux haya llegado hasta este punto. Comenzando por, sin mencionar a ninguna en concreto, porque han sido -y esperamos que sigan siendo- muchas, todas las empresas que han confiado en nosotros para temas promocionales, y es que sin ellas esto hubiera sido mucho más difícil. Pero lo difícil sería directamente imposible de no tener detrás a una editorial como TPnet, que no solo nos ha apoyado y lo sigue haciendo, sino que nos ha dado alas para volar como mejor creyésemos conveniente. Así que otro agradecimiento muy especial para toda la gente de TPnet y, más especialmente aún, para nuestro director técnico Tomás Cabacas y nuestros compañeros de MuyComputer Juan Ranchal e Isidro Ros, con quienes Eduardo y yo compartimos el día a día.

¡Ya está! Disculpad si se ha hecho un poco pesado, pero cumplir diez años solo pasa una vez en la vida, y como nunca nos detenemos con estas cosas… Pero aquí nos va la marcha, ya lo sabéis, y después de este particular recordatorio…, vamos a celebrarlo, ¿no? ¿Cómo? Lo veréis a partir de mañana, aunque os adelantamos que habrá un concurso con premios de lo más apetecibles para cualquier muylinuxer@ que se precie.

¡Seguimos!