Las mejores distribuciones GNU/Linux de 2016 » MuyLinux

¿Hay ganas de ver cómo se ha resuelto la encuesta 2016 sobre distribuciones y escritorios? Seguro que sí. Pero antes de que la votación popular tenga su espacio, he aquí una recomendación particular con las mejores distribuciones GNU/Linux de 2016, siempre desde la perspectiva del usuario final de PC.

Para darle más color al asunto, pues, este 2016 hemos renovado ligeramente el esquema con menciones especiales. Porque puede que las cosas no cambien mucho de un año a otro, pero que la escena se mueve no está en cuestión y, mejor o peor, suele haber por lo general opciones novedosas en todos los frentes.

Como respuesta a la queja habitual, repetir una vez más que esta lista se dirige al usuario final de GNU/Linux y que mejor, en este caso, significa más recomendable. Con una opinión formada cualquier puede decidir cuál es la mejor distro para sus intereses, pero las recomendaciones de MuyLinux para este 2016 son…

Linux Mint

Por segundo año consecutivo, Linux Mint se alza con la corona. Poco se puede añadir al respecto, y es que si en 2015 lo bordaron con Linux Mint 17, les ha bastado repetir la fórmula para asegurarse la posición. Linux Mint 18 han seguido por la senda de la estabilidad, el soporte a largo plazo y las actualizaciones periódicas de los entornos de escritorio, por lo cual pocos peros se le pueden poner.

En todo caso, quizás habría que destacar la edición con Cinnamon por estar, digámoslo así, a la vanguardia tecnológica; pero también hay que admitir que MATE ha dejado de oler a rancio y cada vez tiene mejor pinta, y que la otrora desechable edición con KDE va ganando puntos.

Ubuntu

Que el mismo año que Ubuntu lanza versión LTS no la pongamos en cabeza es insólito, pero la falta de novedades en Unity, la mala racha que ha pasado Kubuntu, lo retrasada que va Ubuntu GNOME… pasa factura, qué duda cabe. Esto, unido a algún que otro tropiezo durante las primeras semanas tras su lanzamiento, la relegan a segunda a la posición.

Sin embargo, todo es relativo. Porque ahora mismo Ubuntu 16.04 va de lujo y a pesar de las pocas novedades, las ha habido que sí merecen un aplauso, como la opción para poner el panel abajo, o la sustitución del centro de software clásico por el de GNOME. En resumen, Ubuntu 16.04 es una apuesta segura.

openSUSE Leap

También por segundo año consecutivo, la edición estable de openSUSE vuelve a ocupar el tercer puesto. openSUSE Leap 42.2 es “un camaleón comunitario con estabilidad empresarial”, y en su caso se nota desde el primer minuto de uso. Además, el día de lanzamiento ya estaban preparados los repositorios comunitarios imprescindibles y si el entorno es KDE Plasma, no hay nada mejor.

Podríamos mencionar a openSUSE Tumbleweed como una distro rolling release a tener en cuenta, pero es Leap la que se lleva los laureles. Y eso que no traer GNOME 3.22 la penaliza. No obstante, y a falta de que pulan ciertos aspectos, openSUSE Leap va camino de convertirse en la distribución más refinada del panorama comunitario… ¡con el permiso de Debian!

Menciones especiales

En el podio solo caben tres, pero son más las distribuciones GNU/Linux de 2016 que ofrecen una gran experiencia, o que han supuesto una novedad de interés, y de todas le dedicamos una mención especial a las siguientes.

La sorpresa: KDE Neon

El exfundador y líder de Kubuntu fue desterrado del entorno de Canonical, pero tardó poco en destapar una iniciativa tan inaudita como ha sido KDE Neon, la distribución oficial del proyecto KDE y una apuesta a futuro de lo más interesante. Habrá que ver si en esta nueva etapa llega a plantarle cara a openSUSE.

La pionera: Fedora

No es una distribución que podamos recomendar, pero al César lo que es del César, y si en algo ha destacado tradicionalmente Fedora es en ir por delante en la adopción de las tecnologías más punteras. Para muestra, Fedora 25, la primera de las grandes en atreverse con Wayland.

La rolling release más amigable: Manjaro

Manjaro es un proyecto muy particular, tanto como para proponerse por méritos propios como la distribución rolling release más amigable para con el usuario no experimentado, y eso es mucho decir. Hablamos de una Arch Linux para seres humanos, nada menos.

La decepción: elementary OS

Pues sí, también le guardamos un hueco a lo “peor” del año, y las comillas no están por adornar. Porque elementary OS no es un mal sistema, pero elementary OS Loki es una versión tan insulsa, que, faltando a la palabra y después de utilizarla a fondo, ni un artículo de opinión se llevó. Y como sería necesario un artículo para explicarlo, lo dejamos aquí para no hacer mala sangre.

La incógnita: Deepin

Casi a modo de apéndice, va a ser realmente interesante observar la evolución que le depara 2017 a Deepin, la distribución china más internacional y una de las que más ha progresado en los últimos años. Ojo con Deepin que apunta alto, por muchas suspicacias que suscite.

Para terminar, dos menciones más en la forma de despedida para sendas distribuciones que se han caído este año, tal vez para no volver a levantarse: Edubuntu y Mythbuntu, ambas parte de la familia oficial de Ubuntu.