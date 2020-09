Hace un año que se anunció y, según se acaba de dar a conocer, no habrá que esperar mucho más para poder probarlo: la primera versión de Microsoft Edge para Linux llegará en octubre.

Si la noticia te pilla de sorpresa, no te preocupes porque te ponemos al tanto. Recapitulando, fue a finales de 2018 cuando Microsoft tiró la toalla con el Microsoft Edge original y las tecnologías propias con las que había sido creado, dando el salto a Chromium como base con la que desarrollar un renovado navegador web que a día de hoy sigue sin cumplir con las expectativas a nivel de mercado, lo cual no significa que no esté encandilando a cada vez más usuarios.

El nuevo Microsoft Edge está siendo muy cuidado por la compañía y no pasa un mes sin que se anuncie la implementación de alguna característica o mejora con la que seguir atrayendo usuarios. Al margen de la privacidad y de las malas artes a las que han vuelto los de Redmond para intentar impulsar la adopción del navegador, es una alternativa de calidad que no deja de mejorar y para quienes ya usan Windows, con todo lo que ello conlleva en materia de privacidad y dependencia, es una opción a tener en cuenta.

¿Y para quienes no usan Windows? En un principio Microsoft no comentó nada, pero tampoco tardó mucho en admitir que el navegador llegaría a Mac… y más tarde, a Linux. Nos planteamos la cuestión en su momento y no le vimos mucho fuelle, pero las miguitas de pan que empezaron a caer apuntaban en dirección al pingüino. Hasta que se dio la primera filtración y, un tiempo después, la propia Microsoft lo confirmó: Microsoft Edge tendría versión para Linux.

Ya entrado 2020 pudimos ver la primera imagen de Microsoft Edge funcionando en Linux, pero sin posibilidad de probarlo; y justo ahora, el gigante del software acaba de anunciar que la primera versión beta podrá descargarse a partir de octubre. Es decir, en un mes podremos echarle un vistazo al navegador, cuya descarga eso sí no está claro en qué tipo de formato se ofrecerá, solo que estará disponible en el canal Insider.

Y no hace falta agregar mucho más: Linux no necesita de Microsoft Edge porque ya tiene soporte de los mejores navegadores web del mercado, pero seguro que hay usuarios que utilizan tanto Windows como Linux, así como Microsoft Edge, a quienes les gustaría contar con la aplicación en todos sus dispositivos. Podrán hacerlo en breve, lo cual está bien.