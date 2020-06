Lenovo certifica sus equipos ThinkPad y ThinkStation para Linux

La conocida compañía de ordenadores Lenovo ha anunciado que sus workstations ThinkPad y ThinkStation han recibido la Certificación de Linux, por lo que los futuros equipos de dichas líneas de ordenadores deberían de ofrecer una compatibilidad completa con el sistema Open Source, abarcando distribuciones de ámbito corporativo como Red Hat Enteprise Linux y Ubuntu.

ThinkPad, cuando estaba debajo IBM, fue en el pasado una marca que se caracterizó por comercializar portátiles amigables con GNU/Linux, sin embargo, cuando pasó a estar bajo Lenovo, eso se fue perdiendo con el tiempo. Bajo el gigante chino ThinkPad siguió comercializando equipos certificados para usar Linux en ellos, pero el catálogo quedó reducido a unos productos específicos.

A pesar de no haber triunfado en el mercado doméstico, en ámbitos profesionales parece que la demanda de escritorio GNU/Linux ha subido, lo que podría explicar la emergencia de ensambladores y fabricantes de equipos hechos para ejecutar dicho sistema operativo con los menores problemas posibles. Con este movimiento, Lenovo aumenta el catálogo de productos que pueden ser usados con GNU/Linux con el objetivo de facilitar el despliegue del sistema y reducir los tiempos a la hora de averiguar qué componentes causan problemas.

Rob Herman, gerente general y director ejecutivo del Grupo de Workstation y Cliente de Inteligencia Artificial en Lenovo, ha dicho sobre la certificación que “si bien muchos usuarios prefieren personalizar sus propias máquinas, ya sea en hardware sin un sistema operativo o limpiando un sistema operativo existente para luego configurar e instalar Linux, esto puede generar incertidumbre con la estabilidad del sistema, el rendimiento, la compatibilidad, la productividad del usuario e incluso el soporte TI para los dispositivos”, y es que si bien por lo general los equipos de sobremesa (torres) no suelen ser problemáticos con Linux, los portátiles muchas veces encierran sorpresas desagradables.

Profundizando en los detalles de la certificación, esta cubrirá el catálogo completo de ThinkStation y ThinkPad P Series para la ejecución de Ubuntu LTS y Red Hat Enterprise Linux en ellos. Lenovo ha comentado que dichas estaciones de trabajo tendrán soporte completo de extremo a extremo, incluyendo parches de seguridad, actualizaciones de software, drivers para el hardware, firmware y verificación de la BIOS. El gigante chino del hardware también contribuirá de manera más activa al desarrollo de Linux con la intención de incluir sus drivers en la rama oficial.

Parece que Lenovo se ha interesado en potenciar el escritorio GNU/Linux en los últimos tiempos, ya que la semana pasada fue anunciada la comercialización de portátiles con Fedora como sistema preinstalado. Esperemos que todos estos movimientos se terminen materializando en equipos con configuraciones de hardware realmente amigables con Linux, haciendo que el sistema funcione out of the box y que en el peor de los casos solo sea necesaria la adición separada del driver de NVIDIA.

La comercialización de los nuevos equipos de Lenovo certificados para Linux empezará este mismo mes con modelos que serán totalmente personalizables y configurados bajo pedido, aunque la implementación de la medida se prolongará durante el verano. Además de productos, la compañía también pondrá en funcionamiento foros dedicados a Linux y publicará guías de soporte.