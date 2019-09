PINE64 anuncia PineTime, un ‘smartwatch’ con Linux por 25 dólares

En PINE64 no paran. La compañía china responsable de dispositivos como el Pinebook o el PinePhone acaba de anunciar un nuevo proyecto con el que complementar su particular ecosistema de hardware basado en Linux: PineTime, un reloj inteligente con Linux a un precio de salida tan ridículo como 25 dólares.

Pero, ¡alto! No saquéis la tarjeta a pasear tan rápido, que se trata de un proyecto en ciernes que no se podrá pedir por lo menos hasta el año que viene. Es además un proyecto secundario para PINE64, cuyo foco está puesto actualmente en sus portátiles y smartphones, y según indican permitirán «que la comunidad y los desarrolladores conduzcan esto en la dirección que deseen».

Los datos que han avanzado incluyen la imagen del reloj, que no es una ilustración sino una imagen real del producto editada para la ocasión; el precio, que como se apunta rondará los 25 dólares; y algunas de las características técnicas y de fabricación: tamaño de las pulseras de 20milímetros, un «bonito» puerto de carga, monitor de pulso cardiaco y una batería que ofrecerá autonomía para varios días.

This is the #PineTime (actual photo) – a #Linux smartphone companion and a side-project of ours. Are you a @real_FreeRTOS or @ArmMbed developer with an interest in smartwatches? – let us know. pic.twitter.com/j7ygDWNqbD

— PINE64 (@thepine64) September 13, 2019