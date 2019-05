MX Linux, la nueva sensación de las distros ligeras

MX Linux es la nueva sensación de las distros ligeras, un proyecto surgido de la colaboración de dos comunidades con sobrada experiencia en la materia cuyo recorrido comenzó hace algo más de un lustro, pero cuyos frutos están recogiendo ahora.

La primera muestra de que MX Linux no es una simple distribución más la tuvimos por estos lares en nuestra encuesta de fin de año, donde sin estar listada consiguió gracias a vuestros comentarios ganarse un lugar para la encuesta del año que viene. Si nos fijamos en Distrowatch, otro conocido indicador del interés que generan las distribuciones Linux, lleva escalando puestos los dos últimos años, consiguiendo en los últimos seis meses desplazar a Manjaro de la primera posición.

Pero, ¿qué tiene MX Linux para atraer tanta atención? Vamos a verlo, aprovechando en lanzamiento de su nueva versión, MX Linux 18.3, cuya descarga encontraréis más abajo.

Comencemos presentando a la distribución, y es que como decimos, no surge de la nada, sino de la unión de dos comunidades con probada experiencia desarrollando distribuciones ligeras: antiX y MEPIS. No obstante, y aun cuando la catalogamos de distro ligera, los propios desarrolladores de MX Linux no la consideran así. De acuerdo a la descripción oficial se trata de un «un sistema operativo de peso medio diseñado para combinar un escritorio elegante y eficiente con una configuración simple, alta estabilidad, rendimiento sólido y tamaño medio».

MX Linux se basa en Debian estable, aunque ofrece la posibilidad de acceder a los paquetes de Testing y los Backports de Debian, así como incluye integración con Flatpak; y utiliza un entorno de escritorio Xfce bastante tuneado. ¿Dónde está el secreto de su éxito? Habrá opiniones para todos los gustos, por lo que es difícil decirlo con seguridad. Personalmente (la tengo instalada en un viejo portátil desde finales de marzo) ni la presentación ni la estética me parecen a la altura de una Xubuntu, Linux Mint o Manjaro con Xfce.

El instalador de sistema, de hecho, asusta a primera vista, aunque es sencillo y efectivo.

Una vez en el escritorio nos encontramos con una disposición con panel a la izquierda y una nada acertada mezcla de temas Arc oscuro para las ventanas, una modificación de Greybird para el tema de colores y widgets y Papirus coom tema de iconos. Vale la pena ir directamente al apartado de apariencia en la configuración de Xfce y ponerlo todo Arc.

Sea como fuere, la estética y disposición del escritorio se puede configurar al gusto en unos minutos. Lo interesante de verdad y el auténtico valor añadido de MX Linux se muestra al iniciar sesión por primera vez, con la pantalla de bienvenida y las opciones que ofrece.

A través de MX Welcome el usuario puede acceder a la documentación y las principales herramientas de la distro, a destacar:

Instalación de códecs multimedia restringidos.

restringidos. Aplicaciones populares con el gestor propio de MX, que es el que proporciona el soporte para instalar paquetes desde el repositorio estable, el de pruebas, los backports y Flatpak (como gestor corriente está Synaptic, dont’ worry).

Herramientas, con un conjunto de utilidades realmente potente para realizar diversas tareas de configuración y mantenimiento (al margen de la configuración propia de Xfce).

Las herramientas de MX Linux son, a mi modo de ver, el gran aporte de la distribución y lo que la diferencia de soluciones similares. Por lo demás, funciona muy bien, es estable y desde luego que merece la pena echarle un vistazo, si es que no la conocíais.

En lo que respecta a su nueva versión, MX Linux 18.3, se basa en Debian 9.9 y entre otras novedades ha retocado ligeramente el instalador de sistema y ha actualizado muchos paquetes. Tenéis la descarga en SourceForge para 32 y 64 bits.