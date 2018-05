Ubuntu 18.04 ya está disponible en la Microsoft Store » MuyLinux

WSL ha abierto un mercado para las distribuciones GNU/Linux, aunque también ha despertado las susceptibilidades de muchas personas que creen que tras dicha tecnología se esconde lo conocido como las tres E, adoptar, extender y extinguir en sus siglas en inglés.

Sin embargo, eso no ha impedido que algunas de las principales distribuciones se hayan animado a aparecer para WSL. Empezando por Ubuntu, luego llegaron otras como openSUSE, SLES, Kali Linux y Debian. Recordamos que el subsistema no fue creado con el fin de proporcionar un entorno de producción, sino una herramienta dirigida sobre todo a desarrolladores que no quieran depender de recursos como máquinas virtuales, contenedores y arranques duales.

Hoy le toca de nuevo a la distribución de Canonical, y es que la compañía dirigida por Mark Shuttleworth ha publicado en la Microsoft Store la versión de 18.04 de Ubuntu para WSL. El hecho fue anunciado en el blog oficial de Microsoft, donde se puede leer que tanto las versiones 16.04 como 18.04 de Ubuntu para WSL cuentan con tres años de soporte, una cantidad que va sobrada viendo su propósito.

La última LTS de la distribución de Canonical para WSL también ha llegado con soporte multiarquitectura. Como ya publicamos la semana pasada, fue el mismo gigante de Redmond el que anunció la disponibilidad de Ubuntu para Windows 10 sobre ARM. De momento parece que este último producto no está teniendo éxito, pero tanto Canonical como Microsoft son empresas y buscarán beneficios allá donde vean que pueden obtenerlos. Sin embargo, es importante en cuenta que los que tienen el Modo S de Windows 10 activado no pueden hacer uso de esta característica.

Aquellos desarrolladores que trabajen mucho con Ubuntu desde Windows 10 pueden ahora probar o poner en marcha sus desarrollos sobre la última LTS si así lo desean.