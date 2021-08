Linux, el núcleo que mueve el mundo tecnológico, cumple 30 años

Hola a todos los que estáis ahí fuera usando minix – Estoy desarrollando un sistema operativo (libre) (sólo por hobby, no será grande y profesional como gnu) para clónicos de los AT 386(486). Esta idea está madurando desde abril, y ahora está comenzando a estar lista. Me gustaría recibir cualquier comentario en cosas que a la gente le gustan y no le gustan de minix, ya que mi sistema operativo se parece a él un poco (misma disposición física del sistema de ficheros (por razones prácticas) entre otras cosas). Ya he trasladado bash (1.08) y gcc (1.40) y parece que las cosas funcionan. Esto implica que podría tener algo práctico en pocos meses, y me gustaría saber qué características le gustarían más a la gente tener. Será bienvenida cualquier sugerencia, pero no prometo que las implementaré todas ellas :-)

Así presentaba Linus Torvalds, un 25 de agosto de 1991, a Linux, el núcleo para sistemas operativos que ha cambiado el mundo, tanto por la tecnología que se ha desplegado en torno a él, como por el modelo de desarrollo que ha incorporado y popularizado en el sector empresarial y que ha revolucionado el desarrollo de software.

Por supuesto, nada de lo que ha conseguido Linus con Linux habría sucedido si unos cuantos años antes un personaje llamado Richard Matthew Stallman no se hubiese embarcado en una cruzada personal que también ha cambiado el mundo, con Linux como su mayor exponente, aun cuando hace tiempo que filosofía y pragmatismo se hayan enfrentados.

Así, mientras que el movimiento del Software Libre cumplió 30 años hace más de un lustro, Linux los cumple 30, a medio camino entre la definición con la que nació -sigue siendo desarrollado bajo la licencia GPLv2, que no es con la que nació, ojo- y la que ha terminado explotando a su alrededor, léase Open Source o código abierto.

En todo caso, al igual que sucede con el nacimiento del Software Libre -así, en mayúscula- el de Linux es cuestionable en cuanto a la fecha exacta a celebrar: ¿fue en abril de 1991, cuando Torvalds empezó a trabajar en el kernel; en agosto 1991, cuando publicó el famoso mensaje que hemos recuperado más arriba; en septiembre de 1991, cuando la versión 0.01 se subió al servidor FTP de la Universidad Tecnológica de Helsinki…?

Lo cierto es que no importa: Linux cumple 30 años este 2021 y por los hitos logrados, bien vale dejar al año entero como efeméride, a pesar de relegar a determinados días los recordatorios, porque de lo contrario sería un no parar. Y es que Linux es omnipresente en el actual mundo tecnológico, inexplicable sin la existencia del proyecto de Linus Torvalds -apoyado por miles de desarrolladores.

Nada de todo esto se le pasó por la cabeza al bueno de Torvalds cuando anunció que estaba trabajando en Linux, pero así han comenzado muchos de los grandes avances y empresas de la historia. «Si Microsoft alguna vez hace aplicaciones para Linux, significa que he ganado«, llegó a decir en una ocasión el insigne finlandés… Y si con eso se conformaba, desde luego que hace mucho tiempo que ganó.

Por lo demás, you name it, que dicen los anglosajones: servidores, ordenadores personales, superordenadores, dispositivos embebidos, telefonía móvil, automoción, electrónica de consumo en general… Prácticamente todo lo que importa se mueve hoy con Linux en sus tripas, y si no es con Linux, muy probablemente este haya tenido al que ver con el modelo de desarrollo utilizado, el del código abierto.

Pasa lo mismo con las tecnologías que han revolucionado el mundo en las últimas décadas, de la nube al Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo… Es complicado imaginarse cómo habrían sido las cosas sin Linux; lo único seguro es que habrían sido muy diferentes, no digamos ya el impulso el modelo de desarrollo abierto, todo un estándar a día de hoy en el sector empresarial.

Se podrían decir muchísimas más cosas sobre Linux, pero como ya solemos decirlas habitualmente, que para eso nos llamamos MuyLinux, nos conformaremos con felicitar el aniversario a Linus Torvalds y, cómo no, a las miles de personas que han contribuido con su desarrollo, así como con el floreciente ecosistema del código abierto… y del Software Libre, porque tampoco se puede entender el uno sin el otro.