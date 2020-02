Collabora Office para Android e iOS: la suite ofimática libre llega a tu móvil

Collabora Office para Android e iOS ha estrenado sus nuevas aplicaciones y ya no se trata de un mero visor, sino de una suite ofimática completa de código abierto con la que editar tus documentos en el móvil.

Por si te has perdido, Collabora es un compañía británica especializada en código abierto y metida en numerosos proyectos bien conocidos, entre los que se incluye LibreOffice. Así, cuando hablamos de Collabora Office nos referimos tanto a las versiones de LibreOffice para la nube (LibreOffice Online) como, en el caso que nos ocupa, las aplicaciones móviles.

Aunque The Document Foundation sigue teniendo presencia en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, es mínima y ha quedado relegada en favor de Collabora, su principal colaboradora (ya sabes de dónde viene su nombre) y la encargada de publicar las aplicaciones ofimáticas más allá del escritorio de PC.

Collabora Office, de hecho, reemplaza a LibreOffice Viewer, que desde su lanzamiento hace casi cinco años, apenas había avanzado.

Collabora Office para Android e iOS

Collabora Office para Android e iOS es, ahora sí, lo que esperabas de una suite de código abierto para el móvil con la que no solo podrás visualizar, sino también editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, todo desde una misma aplicación.

Collabora Office para Android e iOS utiliza el mismo código de LibreOffice para PC e implementa su propia interfaz, diseñada para adaptarse al tamaño de la pantalla y al manejo táctil, basada en Collabora Online. En cuanto a compatibilidad, soporta los siguientes formatos de documentos:

Open Document Format (.odt, .odp, .ods, .ots, .ott, .otp)

(.odt, .odp, .ods, .ots, .ott, .otp) Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019 (.docx, .pptx, .xlsx, .dotx, .xltx, .ppsx)

2007/2010/2013/2016/2019 (.docx, .pptx, .xlsx, .dotx, .xltx, .ppsx) Microsoft Office 97/2000/XP/2003 (.doc, .ppt, .xls, .dot, .xlt, .pps)

Del resto de sus características señalan su riqueza en funciones, destacando una función de copiar y pegar «muy superior a la de la competencia», así como «una experiencia de usuario pulida y un gran diseño». Por el contrario, el las descripciones de la aplicación advierten que se trata de un desarrollo activo que aún tiene que mejorar.

Os puedo adelantar que la he estado probando y a pesar de que en cuestión de usabilidad no llega el nivel de Google Docs o Microsoft Office, está mucho mejor de lo que me esperaba. Le falta añadir y ordenar las opciones de gestión y configuración y pulir un poco más el flujo de trabajo, pero promete.

De hecho, se queda instalada en mi Android, y es que como dicen en el anuncio de lanzamiento, Collabora Office para Android e iOS «incluye la libertad de decidir dónde almacenar los documentos que editas desde tu dispositivo móvil«, ya sea sincronizándolos en el servicio que quieras o dejándolos donde están, en el almacenamiento del móvil.

Collabora Office para Android e iOS se suma como nuevo producto a las suscripciones de pago de Collabora Office, pero al igual que sucede con CODE, la versión comunitaria de la suite en la nube, las apps móviles son totalmente gratuitas.