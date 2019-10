Linux rinde mejor que Windows 10 en un Intel Core i9

Los debates sobre si GNU/Linux rinde más que Windows y a la inversa llevan con nosotros desde hace muchísimos años y pueden terminar retorciéndose hasta casi el infinito debido a que tenemos a dos sistemas operativos muy diferentes. Sin embargo, hoy vamos a exponer números concretos que representan una fotografía fija de un momento determinado.

Como suele ser habitual en este tipo de entradas, vamos a tomar prestados los resultados de las pruebas de rendimiento realizadas por Michael Larabel, el incansable jefazo de Phoronix y desarrollador líder de la suite de benchmarking del mismo nombre.

Antes de empezar a mostrar los resultados, vamos a exponer el entorno en el que se han hecho las pruebas, ya que hay muchos puntos a tener en cuenta tanto a nivel de hardware como de los sistemas operativos utilizados.

Hardware utilizado para comparar el rendimiento de Linux y Windows 10

Placa base: ASUS PRIME X99-A

CPU: Intel Core i9 7980XE

RAM: 4 módulos de 4GB de RAM DDR4 a 3.200MHz (16GB de RAM en total)

Almacenamiento de datos: SSD NVME Samsung 970 EVO de 500GB

Gráficas dedicada: NVIDIA GeForce GTX TITAN X de 12GB de VRAM

Sistemas operativos utilizados con su configuración más elemental

Windows 10 Pro con el kernel NT 10.0 y el sistema de ficheros NTFS

CentOS Stream con Linux 4.18 y el sistema de ficheros XFS

Fedora Workstation 30 con Linux 5.2.17 y el sistema de ficheros EXT4

Manjaro Linux 18.1 con Linux 5.2.11 y el sistema de ficheros EXT4

Ubuntu 19.04 con Linux 5.3 y el sistema de ficheros EXT4

openSUSE Tumbleweed con Linux 5.3.1 y el sistema de ficheros btrfs

Debian 10.1 con Linux 4.19 y el sistema de ficheros EXT4

Clear Linux con Linux 5.3.1 y el sistema de ficheros EXT4

Resultados de la comparación del rendimiento de Linux y Windows 10

La primera prueba fue realizada utilizando el componente de renderización Embree de Intel mediante los binarios oficiales en todos los sistemas operativos. Si bien a niveles generales todos los sistemas rinden de manera más o menos pareja, Windows 10 Pro sale derrotado en todos los casos, mientras que CentOS Stream y Debian 10.1 se disputan el primer puesto con la competencia de openSUSE Tumbleweed. Sabiendo que Embree es un componente de Intel, sorprende ver a Clear Linux no dominando y que distribuciones más centradas en la estabilidad derroten a otras orientadas a equipar software de última generación.

Con Open Image Demoise, otro renderizador de Intel, Windows 10 Pro es el único sistema que no es capaz de alcanzar las 22 imágenes por segundo, aunque aquí parece que las distribuciones que hacen uso de un kernel más reciente salen ganando, con Manjaro 18.1 a la cabeza.

CentOS Stream se muestra superior al resto de sistemas operativos al utilizar el motor de renderizado LuxCoreRender, con un resultado de 2,97 millones de muestras por segundo en la escena DLSC y 2,74 millones de muestras en la escena Arcoíris de colores y Prisma. Las posiciones del resto de sistemas varía bastante en cada prueba, salvo la de Windows 10 Pro, que ocupa el último lugar con resultados de 2,43 y 2,16 millones de muestras por segundo respectivamente.

Empleando GraphicsMagick vemos que CentOS Stream y openSUSE Tumbleweed empatan con un resultado de 338 iteraciones por minuto, estando ambos prácticamente empatados a la vez con Debian 10.1, que obtuvo un resultado de 337. El resto de distribuciones probadas se quedan por debajo, aunque no de forma acusada, cosa que no puede decir Windows 10 Pro al ser el único sistema que no ha llegado a las 300 iteraciones por minuto (255).

Con el codificador de MP3 Lame vemos que, ahora sí, Clear Linux se hace con el primer puesto al obtener un resultado de 8,59 segundos, seguido de Debian 10.1 (9,34 segundos), Ubuntu 19.04 (9,35 segundos) y CentOS Stream (9,37 segundos). Windows 10 Pro se muestra como el único sistema incapaz de bajar de los 10 segundos, marcando 11,26.

Ahora es el turno del codificador SVT-AV1, que ha sido utilizado en los sistemas soportados, por lo que en esta ocasión no están Fedora Workstation 30 ni CentOS Stream. Clear Linux se muestra como el claro ganador de esta prueba al obtener un resultado de 5,63 imágenes por segundo en modo “Enc Mode 4” y 53,87 imágenes por segundo en modo “Enc Mode 8”. Por su parte, Windows 10 Pro mejora aquí sus resultados, acabando penúltimo en “Enc Mode 4” con 5,07 imágenes por segundo y tercero en “Enc Mode 8” con 47,29 imágenes por segundo.

Con SVT-HEVC, otro codificador, vemos cómo Clear Linux consigue despegarse ligeramente del resto al obtener un resultado de 92,24 imágenes por segundo. Ubuntu 19.10 consigue marcar 90 imágenes justas mientras que el resto se muestra bastante parejo, aunque con Windows 10 Pro ocupando el último lugar.

Como último plato de pruebas tenemos a un viejo y admirado conocido de este portal: Blender. En las dos pruebas realizadas se puede ver que CentOS Stream ha sido el más rápido, aunque seguido de cerca por el resto de sistemas, sobre todo en la prueba Barbershop. Windows 10 Pro queda último en ambos casos, aunque quedándose cerca en BMW27 y algo descolgado en Barbershop.

Tras las gran cantidad de pruebas, Michael Larabel ha publicado la media geométrica de cada uno de los sistemas probados, mostrando a CentOS Stream como ganador seguido de Debian 10.1 y a Windows 10 un poco descolgado del resto de sistemas operativos Linux.

Conclusión: software más reciente no significa mejor rendimiento

Resulta curioso ver que los sistemas que mejor han escapado de las pruebas han sido dos más orientados a ofrecer estabilidad que software de última generación, si bien CentOS Stream es una peculiar rolling release que va a medio camino de Fedora y RHEL, ofreciendo una plataforma de pruebas para los futuros lanzamientos de la última distribución mencionada. Los resultados obtenidos por Debian 10.1 son también dignos de mención.

Por otro lado, sorprende ver a Ubuntu cayendo no ya por debajo de su distribución madre y CentOS Stream, sino que también se ha visto superada por openSUSE Tumbleweed, Clear Linux y Manjaro Linux 18.1. ¿Habrá perjudicado a Windows 10 Pro y Ubuntu el hecho de tener probablemente más elementos cargados por defecto? Veremos si Windows 10 Update 19H2 consigue revertir esta situación.