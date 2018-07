Sí, Linux es para todos los públicos

Si el sábado no os perdisteis nuestro PING, entre la lista de artículos recomendados iba uno de Forbes que la semana pasada dio bastante de qué hablar. No por lo que decía, sino por venir de donde venía, una publicación especializada en economía que no se suele prodigar con este tipo de contenidos.

En resumen, un colaborador del medio llamado Jason Evangelio le dedicaba un artículo a su experiencia con Ubuntu tras dos semanas de uso. Y las conclusiones no podían ser más halagüeñas: está encantado con cómo va la nueva Ubuntu 18.04 LTS en su Dell XPS 13, en comparación con Windows 10. Por lo demás, el artículo no es nada del otro mundo ni tampoco parece pretenderlo, pues trata de las impresiones de su autor -como no podía ser de otra manera- y apenas menciona los aspectos más genéricos de su experiencia. Con una excepción muy, muy curiosa: asegura que la batería le dura más que con Windows… ¡Hasta 90 minutos más! Esto solo daría para un análisis, pero lo dejaremos ahí.

Seguramente por venir de donde venía, el artículo se ha convertido en una de sus publicaciones más leídas en lo que va de año, tal y como comenta su autor en una nueva pieza en la que repite tema, pero con diferente envoltorio. Dada la repercusión de su anterior escrito, se enfoca ahora en evangelizar bajo el titular Cinco razones por las que debes cambiar de Windows a Linux ahora mismo. Y comienza el día de la marmota.

El problema es, desde mi humilde punto de vista, que el interés generado por el artículo de Ubuntu lo ha sido más dentro de la propia comunidad de Linux que fuera, por mucho que en principio vaya dirigido al lector habitual de Forbes -si es que tal cosa es posible. Y por eso, el repetir la misma cantinela una y otra vez, por bienintencionado que sea, termina por superar a uno.

Porque entra las cinco razones por las que debes cambiar de Windows a Linux ahora mismo no se incluyen, por ejemplo, que el modelo de desarrollo es más ético, que el sistema no te espía o que a nivel de usuario el software está a la altura de Windows y es accesible y útil para cualquier persona que lo desee. No. Se repite lo de siempre: que en Linux no hay que utilizar la consola para todo, que instalar aplicaciones es sencillo… ¿Pero todavía estamos en esa pantalla?

Hace muchos años que si no lo quieres puedes olvidarte de la consola, porque hay asistentes y aplicaciones gráficas para todo; y hace muchos años, antes incluso de la popularización de las tiendas de aplicaciones actuales, que instalar software se hace mediante aplicaciones gráficas, a golpe de teclado y ratón. Si es necesario seguir teniendo que repetir estas cosas, mal vamos. O sea, en 2010 ya hacía tiempo que estaba superado todo esto.

Por otra parte, el artículo tiene puntos interesantes. En el primero y el cuarto la referencia es directa para con Windows, primero porque Linux no te atosiga con publicidad, ni te instiga a utilizarlo de una manera u otra; después porque en comparación con Linux, actualizar Windows sigue siendo un sufrimiento (de hecho, las actualizaciones son el detonante para que el autor emprendiese esta aventura). Y el quinto: la comunidad, que es cierto que muchas veces pasa por turba ruidosa y disconforme, pero cuya contribución se nota y mucho.

Pero ojo, porque con acabar con el día de la marmota no me refiero a este artículo, que tiene su valor. Solo a que si en pleno 2018 aspectos como que hay que usar la consola para todo o compilar las aplicaciones son la imagen que se tiene del escritorio Linux… Lo dicho: mal vamos. Además, el autor concluye con una oración que enmienda cualquier error:

No se trata de proclamar que Linux es la solución perfecta, pero estoy empezando a pensar que para el usuario medio es definitivamente superior y menos frustrante.

Así es.