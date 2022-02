The Document Foundation ha anunciado el lanzamiento como estable de LibreOffice 7.3, la última versión de la archiconocida suite ofimática publicada como software libre y la principal rival de Microsoft Office dentro del segmento. En esta ocasión, entre otras cosas, destaca la mejora de la interoperabilidad con los formatos procedentes del gigante de Redmond, una prioridad que viene forzada por la situación del mercado.

Ya que hemos dicho interoperabilidad, vamos a mencionar los aspectos concretos de ese frente que han sido mejorados en LibreOffice 7.3. Aquí sobresalen las mejoras a nivel rendimiento a la hora de abrir documentos DOCX, XLSX y XLSM, un proceso de renderización más rápido de los documentos complejos en esos formatos y un mejor desempeño del backend de Skia, que fue introducido en la versión 7.1 de la suite.

También hay nuevas características como un nuevo manejo del seguimiento de los cambios en las tablas y cuando se mueve el texto, las cuales también impactan positivamente en la interoperabilidad con Microsoft Office. Para el viejo formato DOC (Word) se ha mejorado la importación de numeración y viñeta, mientras que para DOCX (Word) ha sido mejorada la importación de numeración y viñeta y de hipervínculos, además de corregirse los permisos para editar.

Para XLSX (Excel) se ha ajustado la altura de las filas, la sangría de la celda no aumenta cada vez que se guarda y también se han arreglado los permisos al editar. Por su parte, el soporte de PPTX (PowerPoint) ha recibido correcciones que abarcan enlaces, imágenes, transparencias, importación y exportación.

Las bibliotecas de ScriptForge, que facilitan el desarrollo de macros, han sido extendidas con algunas características nuevas que abarcan la definición de gráficos en Calc (hojas de cálculo), el nuevo servicio de PopupMenu, una amplia gama de opciones para la gestión de impresoras y “una función para exportar documentos a PDF con una gestión completa de las opciones de PDF”.

Desde la fundación denuncian que los documentos generados con Microsoft Office todavía se basan en el estándar obsoleto de 2008 y no en aprobado por la ISO. Como consecuencia, según The Document Foundation, hay una gran complejidad oculta que termina provocando problemas en LibreOffice. Que al gigante originario de Redmond no le interese cumplir con su propio estándar es algo lógico, más viendo que eso abriría más la puerta a la competencia.

LibreOffice 7.3 ha sido posible gracias al trabajo de 147 contribuidores. El 69% de los commits de código han procedido principalmente de 49 desarrolladores empleados por tres empresas pertenecientes al Consejo Asesor de The Document Foundation: Collabora, Red Hat y allotropia. El 31% restante procede de 98 contribuidores individuales.

Todos los detalles de LibreOffice 7.3, más concretamente de la edición Community, que es la que nos ocupa, están disponibles en el anuncio oficial y las notas de lanzamiento. La suite ofimática puede obtenerse desde la sección de descargas de la web oficial del proyecto para Linux, Windows y macOS, sin embargo, los paquetes para Linux disponibles ahí tienen que ser actualizados manualmente, así que como alternativa se puede recurrir al PPA Fesh para Ubuntu, a Flatpak, Snap o a alguna distribución rolling release y bleeding edge como Arch Linux, a la que debería de llegar mediante actualización estándar. Os dejamos con un vídeo donde se exponen las principales características nuevas de este lanzamiento.