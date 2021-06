AMD anuncia FidelityFX como tecnología Open Source, pero no su soporte para Linux

AMD ha presentado FidelityFX Super Resolution en la feria Computex 2021 que se está celebrando en Taipei, la capital de Taiwán. Para quienes no lo sepan, es la propuesta de la compañía para hacer frente a DLSS, la popular tecnología de reescalado de imágenes de NVIDIA que se apoya en la inteligencia artificial para ofrecer una gran calidad de imagen y mejorar enormemente el rendimiento del software que lo emplea (principalmente videojuegos).

FidelityFX no es solo la respuesta de AMD a un DLSS que amenaza con situar a NVIDIA en una clara posición de domino frente a sus rivales, sino que además será publicado como Open Source bajo la licencia MIT, se basará en estándares y estará bajo el paraguas de la iniciativa GPUOpen, que fue en 2016 el comienzo de la transformación de una AMD que hasta entones nunca fue muy apreciada por los usuarios de Linux.

FidelityFX es una tecnología que pretende realizar una apuesta multiplataforma al abarcar Windows, Vulkan, DirectX 11, DirectX 12 y hasta es capaz en teoría de funcionar en las gráficas de NVIDIA, aunque de momento no se sabe nada de su soporte para Linux. AMD podría estar buscando repetir la jugada de FreeSync, tecnología con la que consiguió consolidar el estándar Adaptive Sync frente al GSync de NVIDIA.

El hecho de que FidelityFX sea Open Source es una buena noticia, pero en caso de llegar a Linux (pocos dudan que lo hará), quedaría en el aire el cómo sería implementado en RADV, el driver de Vulkan para Radeon suministrado por defecto por la mayoría de las distribuciones Linux y que no es oficial. A pesar de este inconveniente, esperemos que a través de AMDVLK, el driver de Vulkan oficial y Open Source de AMD para Linux, se faciliten las cosas para su implementación en RADV.



NVIDIA “responde” a FidelityFX

Independientemente de los comienzos de FidelityFX, la presentación oficial de la tecnología ha sido suficiente para que NVIDIA mueva ficha al anunciar que DLSS será soportado en Proton, la conocida capa de compatibilidad basada en Wine que permite ejecutar videojuegos de Windows en Linux y Mac (aunque este anuncio se centra en Linux, obviamente).

Se espera dotar a Proton de soporte de DLSS a los juegos de Windows que usen la API Vulkan a finales del presente mes, mientras que los que emplean DirectX 11 tendrán que que apoyarse en DXVK-NVAPI y esperar como mínimo hasta otoño. El soporte de DLSS mediante Proton requerirá como mínimo el driver 470 (el que soportará XWayland) y llegará gracias a la colaboración de NVIDIA con Valve.

Si bien NVIDIA es una compañía muy apreciada entre los usuarios de Windows en general y los gamers en particular, en Linux no se puede decir que ponga mucho el foco sobre el usuario doméstico debido a que centra sus intereses en los servidores, la inteligencia artificial, la supercomputación y otros sectores profesionales, así que movimientos como este no suelen ser muy habituales por su parte.