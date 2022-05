MuyLinux se renueva

Ni estábamos muertos, ni estábamos de parranda. Estábamos, como veis, dándole una vuelta a MuyLinux, que falta le hacía y se nos ha liado un poco más de lo esperado. De hecho, todavía no hemos terminado, pero… Lo primero es lo primero, y eso es el daros la bienvenida: ¡bienvenidos al nuevo MuyLinux! Más o menos.

Más o menos, porque este MuyLinux es el mismo de siempre, pero con un refresco visual, pero también práctico, que el sitio necesitaba como agua de mayo. Y he aquí, todavía en mayo, que lo ha recibido. La última vez que actualizamos el tema del sitio fue en 2013 y había pasado demasiado tiempo, más del que hubiéramos deseado.

Total, que habemus nuevo MuyLinux y, por supuesto, esperamos que os guste a todos… aunque seguro que no es el caso. Sería inaudito. Seguro que hay alguien por ahí que prefiere el viejo aspecto a saber por qué razón, pero no debería ser una opinión generalizada. No puede serlo porque el cambio es brutal, para mejor, en todos los aspectos.

Hablando por mí, hace mucho que esperaba para renovar un tema que se había quedado viejo muy pronto y aunque por pedir, pediría la luna, nos teníamos que atener a lo que desde arriba nos propusieron, que es una evolución del mismo estilo que nuestro sitio hermano, MC (o el resto de sitios de TPNet), aunque con un toque distintivo.

Acompañadme, que os hago de guía para moveros por el nuevo…

La portada del sitio, vía de entrada para muchos de vosotros, se compone de tres bloques principales:

Destacados, donde salen los artículos más recientes de entre los destacados (!). Nada nuevo bajo el sol.

Profesional, una nueva sección donde destacaremos la información de corte profesional (!) que publicamos, y que alinearemos con lo que publican nuestros compañeros de MCPRO.

Artículos, que es la típica lista de artículos en orden cronológico, aunque sin incluir aquellos que están mostrándose en las secciones anteriores.

La nueva disposición de entrada de MuyLinux es más sencilla que un botijo, pero como por la experiencia previa tenemos en cuenta que a algunos os chocará, no os precupeís, que hemos añadido una opción en el menú del sitio (arriba del todo) llamada «Todos los artículos» donde encontraréis todos los artículos en estricto orden cronológico. ¿No os gusta la nueva portada? Entráis directamente por ahí. Y lo mismo en el móvil, pero adaptado a un formato más vertical.

Lo demás no cambia apenas nada, salvo porque los artículos de tipo «especial», aquellos que salgan en las secciones de «A fondo», «Opinión» y «Prácticos» (¡todavía en proceso de renovación!), tendrán una imagen de cabecera diferente a las típicas noticias.

O sea, nada cambia apenas en la forma de utilizar el sitio. El aspecto estético sí que cambia y para mejor: el tema es mucho más moderno y atractivo, las imágenes son más grandes y resultan más vistosas, la fuente de la letra crece y mejora su legibilidad… Personalmente, me encanta cómo se ve, aunque todavía quedan unos cuantos retoques por hacer. Esto es importante.

Aunque lo gordo está hecho, todavía estamos trabajando en ello, por lo que en los próximos días iremos aplicando otros cambios para dejarlo lo más pulido posible. Os lo comento porque somos conscientes de que hay cosas que afinar aquí y allá y os pedimos que tengáis un poco de paciencia, aunque estamos deseando leer vuestros comentarios al respecto.

Decidnos qué os parece el nuevo tema, qué os gusta y qué os disgusta, si os falla algo… Lo que queráis. Somos todo ojos. ¡Seguimos!