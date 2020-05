Guía de instalación de Ubuntu 20.04 LTS

Ha pasado un mes desde el lanzamiento de Ubuntu 20.04 LTS, el lanzamiento más importante de esta distribución para los próximos dos años, así como la versión recomendada para nuevas instalaciones en prácticamente todos los casos de uso durante dicho periodo de tiempo. La hemos probado a fondo y podemos asegurar que está lista para producir, por lo que procedemos a actualizar nuestra guía de instalación de Ubuntu para quien lo pueda necesitar.

En esta guía explicamos el proceso de instalación de Ubuntu paso a paso de la manera lo más concisa y simple posible, pero intentando ser meticulosos, de ahí que pueda parecer más complicado de lo que es en realidad: instalar Ubuntu es rápido y sencillo. En esencia esta guía es idéntica en su mayor parte a las que hemos publicado con anterioridad, ya que el proceso de instalación de Ubuntu apenas ha variado salvo en puntos concretos. La intención, pues, pasa por actualizar el contenido para la nueva versión de Ubuntu.

Antes de empezar, te recomendamos leer con detenimiento:

Consideraciones previas , donde reunimos varias cosas que deberías tener en cuenta antes de instalar Ubuntu, incluyendo la posibilidad de probarlo sin instalarlo, los requisitos estimados o la grabación de la imagen de instalación, entre otras.

Anuncio de lanzamiento de Ubuntu 20.04 LTS, donde te resumimos las novedades de esta versión y donde encontrarás los enlaces para acceder a la descarga de las imágenes de instalación.

Y una cosa más: recuerda hacer copias de seguridad de tus datos antes de nada. Más vale prevenir que curar y ya sea por que vayas a realizar cambios en el sistema -sin importar el sistema que uses- o porque este te puede fallar en un momento dado, las copias de seguridad nunca están de más.

Instalación de Ubuntu

Si ya lo tienes todo listo, comenzamos con la instalación de Ubuntu.

Ten en cuenta:

El instalador de sistema de Ubuntu puede diferir ligeramente según la edición, pero a grandes rasgos el proceso es el mismo, incluso en el caso de que se utilice otro instalador de sistema, como por ejemplo ocurre con Lubuntu. No obstante, los pasos e imágenes de esta guía se corresponden con el proceso de instalación de Ubuntu 20.04 LTS, la edición principal con el escritorio GNOME.

Estar conectado a una toma de corriente si realizas la instalación en un equipo portátil no es imprescindible si tienes la batería cargada, pero es recomendable: si la batería se agota antes de finalizar, tendrás que comenzar desde el principio.

1. Selección de idioma / ¿Instalar o probar?

Nada más arrancar, pulsando F2, puedes elegir el idioma e iniciar directamente la prueba o instalación del sistema, entre otras opciones. Sin embargo, este es un paso que puedes obviar porque conforme cargue el instalador se ofrecerán las mismas opciones. Se muestra por si te encuentras con algún problema, en cuyo caso puedes iniciar con las opciones de «modo gráfico seguro».

Sea como fuere, la pantalla anterior dura tan solo unos instantes y después se lleva a cabo una comprobación del medio de instalación que tampoco durará mucho más.

Poco después (lo que tarde dependerá de tu equipo) aparecerá la primera pantalla del instalador de sistema, donde puedes elegir el idioma. Si has efectuado el paso anterior, este ya está hecho. Ubuntu ofrece la posibilidad de probar el sistema sin instalarlo en disco y sin afectar a cualquier otro sistema operativo que haya instalado.

Si escoges probar Ubuntu se iniciará el escritorio, desde donde puedes continuar la instalación (lo hemos hecho así para esta guía para poder mostrar mejores imágenes).

2. Configurar la red

Al instalar Ubuntu en un PC que solo cuente conexión inalámbrica, el siguiente paso es la configuración de una red wifi. No incluimos captura porque instalamos con cable y en máquina virtual. En cualquier caso, no es necesario estar conectado para instalar el sistema y la red wifi se puede configurar más tarde.

3. Disposición del teclado

El siguiente paso consistirá en configurar la disposición del teclado, que debería estar fijada de manera automática de acuerdo al idioma elegido.

Ten en cuenta:

En nuestro caso elegimos el idioma español y la disposición por defecto es la española, por lo que basta con darle a continuar.

Puedes comprobar que todo está correcto en el campo «Escriba aquí para probar el teclado», por ejemplo, introduciendo letras como ñ o ç, típicas de los teclados españoles.

Usa «Detectar la distribución del teclado» solo si tienes problemas, por lo general no es necesario.

4. Actualizaciones y otro software

En este apartado se determina el tipo de instalación, con varias opciones relativas a los paquetes que se instalarán.

Ten en cuenta:

La diferencia entre la «Instalación normal» y la «Instalación mínima» la explicamos con detalle en su momento y apenas ha cambiado. Si tienes dudas, elige la normal.

Marcar la casilla «Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu» es recomendable solo si ha pasado poco tiempo desde que salió la imagen de instalación y tienes una buena conexión a Internet.

Marcar la casilla “Instalar programas de terceros…» es aconsejable en todos los casos para mejorar la experiencia de uso (instala los controladores de la tarjeta gráfica, de la tarjeta de red, códec de vídeo, etc)

5. Tipo de instalación

Este es el paso más complejo de la instalación, ya que la configuración varía de instalar en un disco vacío, instalar junto a otro sistema operativo, crear o modificar particiones, etc.; y se puede perder información si no se hace bien. Una vez hayas configurado este apartado y aceptes continuar con la instalación, los cambios se escribirán en el disco. Hasta ese momento puedes cancelar la instalación sin afectar a nada de lo ya instalado en tu equipo.

Para esta guía hemos diferenciado las tres situaciones que consideramos que pueden ser las más comunes.

5.1 Instalación básica

Si instalas Ubuntu en un equipo con uno o varios discos vacíos o con particiones o datos que no te interese conservar, la opción “Borrar disco e instalar Ubuntu” no falla y lo hará todo de manera automática.

Si solo tienes un disco, la instalación comenzará inmediatamente. Si tienes más de uno, en el siguiente paso podrás elegir en cuál se instala Ubuntu.

Ten en cuenta:

En el desplegable de «Seleccione la unidad» puedes elegir el disco que corresponda. En caso de duda, Linux ordena el almacenamiento conectado como “sda”, “sdb”, “sdc”, etc. Fíjate también en el tamaño de cada disco para saber con certeza dónde vas a instalar.

5.2 Instalación básica cifrada

Si quieres cifrar la instalación, pulsa en la casilla «Características avanzadas» (primera imagen de la instalación básica) y marca las opciones «Utilizar LVM en la instalación de Ubuntu» y «Cifrar la instalación de Ubuntu para mayor seguridad».

Este es el método más sencillo y directo de cifrar el disco, lo cual suele ser una buena práctica de seguridad, especialmente recomendada en ordenadores portátiles. Si eliges cifrar el disco, en el siguiente paso deberás elegir una contraseña.

Ten en cuenta:

Presta atención al aviso del instalador, porque si pierdes la contraseña, perderás el acceso al sistema y a tus datos .

. Puesto que ya estás cifrando el disco, marcar la casilla “Sobreescribir el espacio vacío del disco” es una opción que solo va a demorara el proceso y que te puedes saltar.

5.3 Instalación de Ubuntu con Windows

Este es, posiblemente, uno de los casos de uso más habituales para nuevos usuarios y el instalador de Ubuntu lo detectará sin ningún problema, permitiendo proceder con la instalación con un simple paso adicional.

Sin embargo, dado que lo más probable es que Windows ocupe todo el disco, antes de proceder es imprescindible hacer espacio para no perder información. La forma más segura de hacerlo es preparando las particiones desde Windows, para lo cual te recomendamos la siguiente guía:

(Cuando salga la nueva actualización de Windows 10 nuestros compañeros de MC actualizarán la guía para Ubuntu 20.04 y nosotros el enlace y esta nota, pero el proceso es el mismo.)

En resumen, las opciones son liberar espacio y crear particiones para instalar Ubuntu desde Windows, o simplemente liberar el espacio suficiente como para instalar Ubuntu. Por ejemplo, si tienes un disco de 120 GB y quieres darle la mitad a Ubuntu, asegúrate de liberar 60 GB. Pero ten cuidado: es importante que cada sistema disponga del mayor espacio libre posible, no apures porque tendrás problemas.

En nuestro ejemplo hemos instalado Ubuntu en un disco de 50 GB ocupado por completo por Windows 10. Por defecto Ubuntu se adjudica 15,6 GB (un 25% del total), pero es posible modificarlo de manera muy sencilla, ya que el instalador de Ubuntu permite redimensionar el espacio disponible en el momento.

5.5 Instalación avanzada

Eligiendo “Más opciones” (primera imagen de la instalación básica) accederás al particionador de sistema, donde podrás configurar todo al pormenor, incluyendo el cifrado de particiones, puntos de montaje, etc.

En la imagen de ejemplo se muestra la configuración que hemos utilizado para la instalación de Ubuntu junto con Windows, con dos discos y un par de particiones por cada sistema, pero puede variar según los discos y particiones que se tengan y es por eso que este apartado se merece un tutorial exclusivo que no cabe aquí. Quizás lo publiquemos más adelante, pero mientras tanto hay cosas no han cambiado mucho de unos años a esta parte y nuestras viejas guías de Ubuntu te pueden servir para hacerte una idea de cómo moverte por aquí:

En la guía de instalación básica de Ubuntu encontrarás cómo realizar un particionado básico.

En la guía de cifrado de disco en Ubuntu encontrarás cómo cifrar diferentes particiones.

No obstante, ten en cuenta que algunos de los pasos que se muestran en ambas guías están obsoletos, por lo que te recomendamos encarecidamente que si no sabes lo que tocas, no lo toques. Los métodos de instalación explicados más arriba deberían ser suficientes para la mayoría de usuarios. Dicho lo cual, este es el método que elegirán la mayoría de usuarios experimentados, porque es el más flexible.

Ten en cuenta también que una vez particionado el disco comenzará la instalación del sistema y no habrá vuelta atrás. Hasta este punto todos los cambios son reversibles.

6. Localización

La instalación ya ha comenzado, pero aún hay que completar un par de apartados. El primero, el lugar en el que te encuentras, para fijar la hora del sistema.

7. Creación de usuarios

Llegamos al último paso de la instalación, la creación del usuario. Tan sencillo como rellenar los datos que pide.

Ten en cuenta:

El nombre del equipo se rellena automáticamente, pero puedes editarlo si quieres.

Si has realizado la instalación básica cifrada y el único usuario del equipo vas a ser tú, puedes marca la opción de “Iniciar sesión automáticamente”, pues ya debes introducir una contraseña en el arranque de la máquina.

Lo único que te queda por hacer es esperar a que se complete la instalación mientras ves pasar las diapositivas de presentación…

La duración de la instalación puede variar: en equipos más antiguos puede demorarse en torno a una media hora, mientras que en equipos nuevos se reduce a entre 5 y 15 minutos. Llegado el momento el instalador pedirá reiniciar, retirar la imagen de instalación del equipo y pulsar enter para reiniciar el sistema.

