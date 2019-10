System76 actualiza los portátiles Galago Pro y Darter Pro con Intel Core de 10ª generación y Coreboot

System76, el conocido fabricante de ordenadores Linux estadounidense, ha anunciado la actualización de dos de sus modelos de portátiles para incluirles procesadores Intel Core de 10ª generación (Comet Lake).

Según cuenta Liliputing, los modelos actualizados han sido el Galago Pro, de 14 pulgadas, y el Darter Pro, de 15,6 pulgadas. Además del cambio de procesador, estos portátiles han pasado a usar Coreboot como firmware en lugar de la BIOS privativa, lo que supone un paso importante en lo que se refiere a ofrecer computadoras totalmente libres, si bien los modelos que vende System76 todavía requieren de blobs privativos para ofrecer una funcionalidad plena, con especial mención a los de Intel.

