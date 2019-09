WhatsApp en Linux: no te líes, que es muy fácil

WhatsApp no es el servicio de mensajería más recomendable del mundo, pero sí es el más popular y para mucha gente puede resultar imprescindible en su día a día, ya sea por temas laborales o personales. Pues bien, aunque no hay WhatsApp para Linux, usar WhatsApp en Linux es muy sencillo. Veamos cómo hacerlo.

WhatsApp en Linux

Usar WhatsApp en Linux es tan sencillo como entrar con el navegador en WhatsApp Web y seguir las instrucciones para enlazar tu cuenta. Son tres simples pasos, detallados en la misma página web: abres WhatsApp en el móvil, abres la configuración, pulsas en WhatsApp Web y escaneas el código QR de la pantalla del PC con la app móvil. Una vez identificado en la web, la propia aplicación te invitará a activar las notificaciones del navegador. Ya está. ¿Sencillo o no?

WhatsApp Web está disponible desde 2015 y aunque en un principio solo funcionaba con Chrome, ahora lo hace también con Firefox.

Pero, ¿no hay aplicación de escritorio? No. De hecho, las aplicaciones oficiales de WhatsApp para PC, para Windows y Mac específicamente, no son más que la aplicación web encapsulada con Electron. Y sí, en Linux puedes hacer algo muy similar, pero no merece la pena. Nuestras recomendaciones pasan por:

WhatsApp en el navegador web

Esta es la obvia, que para eso WhatsApp Web es la aplicación oficial del servicio. Así, a lo ya explicado solo podemos añadir que si lo usas mucho, puedes anclar la pestaña para que permanezca siempre visible.

Ahora bien, ¿lo prefieres en una ventana independiente en lugar de en una pestaña? En ese caso, te recomendamos dos extensiones:

Si buscas en las tiendas de extensiones de Chrome y Firefox encontrarás muchas otras opciones, algunas con soporte para otros servicios de mensajería; pero en cuanto a sencillez e inmediatez, esas dos cumplen con su cometido a la perfección.

Si usas Opera, recuerda que integra WhatsApp y otros servicios de mensajería directamente en el panel lateral.

WhatsApp en el escritorio

Para gozar de una experiencia más integrada con el escritorio, puedes crear tu propia aplicación de WhatsApp… pero ten en cuenta que no deja de ser la misma que usas a través del navegador, porque no hay otra. Sin embargo, de esta forma podrás anclarla al panel de aplicaciones de tu escritorio, ganando cierta comodidad y prescindiendo de abrir el navegador al completo cada vez que quieras usarla. Te proponemos dos métodos:

Cómo crear aplicaciones web de escritorio con Chrome (válido también para Chromium)

Cómo crear aplicaciones web de escritorio con Firefox (válido también para Chrome, Chromium y Vivaldi y con la posibilidad de compartir el perfil o aislarlo)

Como alternativas más accesibles si cabe tienes aplicaciones Electron como Rambox, que reúnen en la misma interfaz decenas de servicios web. Si usas varios, te pueden venir muy bien. Por supuesto, hay otras formas de crear tus propias aplicaciones web de escritorio, sin ir más lejos, con Electron; pero de verdad no vale la pena el esfuerzo teniendo tan a mano las que te acabamos de enseñar.