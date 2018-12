Linux despedirá 2018 con más de 5.000 juegos en Steam

Hace tiempo que no nos deteníamos a echar un vistazo a la marcha de Linux en Steam, es decir, al catálogo que va acumulando el sistema operativo del pingüino en la plataforma de juegos de Valve. Pero nada ha cambiado de un año a esta parte y el ritmo se mantiene firme. Tanto, que 2018 se cerrará superando la más que meritoria cifra de 5.000 juegos para Linux en Steam.

De que ya hay más 5.000 juegos para Linux en Steam no parece haber dudas, aunque todo depende un poco de la manera en que cuenta ese número. Por ejemplo, yendo a la búsqueda de juegos en Steam y filtrando los resultados para que solo muestre juegos de “SteamOS + Linux”, dependerá de qué orden se aplique. A mí me sale lo siguiente:

Con el orden por fecha de lanzamiento serían 5.221 con el mensaje “Se han excluido 28 títulos basándose en tus preferencias”. Total: 5.249 juegos.

serían 5.221 con el mensaje “Se han excluido 28 títulos basándose en tus preferencias”. Total: 5.249 juegos. Con el orden por relevancia, nombre y preci o serían 5.582, con el mensaje: “Se han excluido 33 títulos basándose en tus preferencias. Sin embargo, ninguno de estos títulos habría aparecido en la primera página de resultados”. Total: 5.615 juegos.

o serían 5.582, con el mensaje: “Se han excluido 33 títulos basándose en tus preferencias. Sin embargo, ninguno de estos títulos habría aparecido en la primera página de resultados”. Total: 5.615 juegos. Y con el orden por reseñas de usuarios serían 4.965, con el mensaje “Se han excluido 22 títulos basándose en tus preferencias”. Total: 4.987 juegos.

Lo del mensaje es curioso, porque he entrado en Steam sin identificarme y desde un navegador en blanco: si bien basta con usar la opción correspondiente (“ver resultados de búsqueda sin filtrar”) para obtener el total.

Por otro lado, en Steam Database se cuentan 5.678 juegos para Linux en Steam (a la hora de escribir este artículo, sube sin parar).

Hay que recalcar que estas búsquedas son solo de juegos, excluyendo demos, mods, contenidos descargables, software, vídeos, etc., por lo que si le sumásemos lo que está dando de sí Steam Play, el número podría crecer considerablemente: de la cincuentena de títulos si nos guiamos por la vara de medir de Valve, a más de un millar según apunta la comunidad.

Números arriba o abajo, de lo que no hay duda es de que el ritmo de lanzamientos con soporte para Linux no ha decrecido en el último año, y que al menos por el momento presagios como el fin de las Steam Machines no han tenido efecto. En cuanto al ritmo de lanzamientos, en MuyLinux lo hemos seguido de cerca casi desde el principio.

Valve lanzó la primera versión estable del cliente de Steam para Linux en febrero de 2013 con 100 juegos en catálogo. Desde entonces, la cosa ha ido así:

Los 1.000 juegos llegaron en marzo de 2015.

Los 2.000 juegos llegaron en abril de 2016.

Los 3.000 juegos llegaron en marzo de 2017.

Los 4.000 juegos llegaron en diciembre de 2017.

Resumiendo, se puede decir que la marcha de Linux en Steam es buena… aunque podría ser mejor, claro. Porque no importa cuántos juegos tenga una plataforma, sino que prime la calidad en el catálogo. Pero es que en ese aspecto también le va bien a Linux, con la sangrante salvedad de los títulos de cabecera de los grandes estudios.

Gracias a ciertas compañías, con mención especial para Feral Interactive, en Linux se puede disfrutar de nombres potentes como Tomb Raider o Hitman entre otros. Sin embargo, hay vida más allá de los AAA de turno y la fama y la publicidad no determinan siempre la calidad de un juego.

Para más datos acerca del crecimiento de Linux en Steam y otros detalles, un usuario de Reddit se curró hace unas semanas un “informe” digno de revisión. Recojo un fragmento al respecto de la calidad del catálogo de Linux en Steam comparando con Mac:

De los 100 mejores juegos, 60 están en Mac (60%) y 50 en Linux (50%) .

juegos, 60 están en Mac (60%) y . De los 500 mejores juegos, 262 están en Mac (52.4%) y 210 están en Linux (42%) .

juegos, 262 están en Mac (52.4%) y . De los 1.000 mejores juegos, 516 están en Mac (51.6%) y 400 están en Linux (40%) .

juegos, 516 están en Mac (51.6%) y . De los 2.000 mejores juegos, 983 están en Mac (49.2%) y 730 en Linux (36.5%) .

juegos, 983 están en Mac (49.2%) y . De los 4.500 mejores juegos, 2.092 están en Mac (46.5%) y 1513 están en Linux (33.6%). (De estos Mac tiene 671 juegos que no están en Linux, mientras que Linux tiene 92 juegos que no están en Mac.)

Esta publicación se hizo hace casi un mes y su autor ya fijaba entonces la meta de los 5.000 juegos como superada. Con el tiempo transcurrido ese y otros datos han variado ligeramente, pero como he podido contrastar, aún sirven para reflejar la situación actual. Y, en mi opinión, la situación actual es buena.

Nos podemos quejar de que no salgan los Triple A u otros juego que muchos querríamos ver y jugar; nos podemos quejar de la optimización de algunos juegos en comparación con Windows; y, por supuesto, nos podemos quejar del soporte de controladores gráficos y demás tecnologías relacionadas, porque a pesar de que han mejorado un mundo en los últimos años, aún tienen que mejorar mucho más.

Pero no nos podemos quejar de que en Linux no se pueda jugar, o de que no haya un inmenso catálogo de juegos de gran calidad a nuestra disposición. Porque no es cierto.

Además de quejarnos, también hay que ampliar la base, que dicen ahora tanto los políticos. Hay que subir ese 0,80% de cuota que tiene Linux en la encuesta de Steam. Aunque no sea un dato real, hay que tratarlo como tal.

Dicho lo cual, no os perdáis Linux Play, nuestra sección de juegos de estreno para Linux (¡sin Steam Play que valga!). Previa selección, ahí es donde recogemos regularmente lo más destacado de lo que va saliendo (¡en unos días publicamos lo mejor de 2018!).