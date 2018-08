Confirmado: Valve integra Wine en Steam y adelanta los primeros juegos de Windows para Linux

La liebre saltó la semana pasada. Fue entonces cuando supimos por vías no oficiales de Steam Play, una funcionalidad experimental en la que trabaja Valve y que supuestamente consistía en facilitar una suerte de compatibilidad de juegos de Windows en Linux. El cómo lo iban a hacer no quedó claro, aunque como comentamos todo apuntaba a Wine.

Y se acaba de confirmar: Steam Play ha sido anunciado oficialmente y entre otras tecnologías, se basa en Wine.

Y no solo eso: la beta de Steam Play ya está disponible para los usuarios de Linux, además, con una incipiente lista de juegos compatibles.

Pero mejor comenzamos por el principio, porque tenemos que matizar una información que dimos la semana pasada y que no es del todo correcta: no estamos ante una novedad como tal. Según lo cuenta Valve, Steam Play es lo que desde 2010 permite la descarga de juegos multiplataforma. Es decir, compras un juego para un sistema y si tiene versión para otros, puedes descargarla y jugarla. A partir de ahora, sin embargo, Steam Play será mucho más que eso.

Juegos de Windows en Linux

En concreto, Steam Play ofrecerá compatibilidad de juegos de Windows en Linux directamente integrada en el cliente de Steam para Linux (y solo para Linux). El invento se compone de una versión de Wine modificada por Valve llamada Proton, un desarrollo libre que se encuentra en GitHub, así como en “en otros proyectos de compatibilidad existentes”, explican. Las novedades de este lanzamiento incluyen:

Los juegos para Windows sin versión disponible para Linux ahora se pueden instalar y ejecutar directamente desde el cliente de Steam para Linux, que tiene soporte nativo para Steamworks y OpenVR.

Las implementaciones de DirectX 11 y 12 ahora se basan en Vulkan , lo cual genera una mejora en la compatibilidad de los juegos y una reducción en el impacto del rendimiento.

, lo cual genera una mejora en la compatibilidad de los juegos y una reducción en el impacto del rendimiento. Se ha mejorado el soporte para pantalla completa: los juegos de pantalla completa se ajustarán de tamaño de forma imperceptible hasta encajar en el monitor deseado, sin interferir con la resolución nativa del monitor, ni requerir el uso de un escritorio virtual.

Mejorado el soporte para mandos de juegos: los juegos reconocerán automáticamente todos los mandos compatibles con Steam. Espera encontrar compatibilidad con mandos que no requieren configuración adicional, más allá de la que proporcione la versión original del juego.

Se ha mejorado mucho el rendimiento para juegos con multiproceso, comparados con la versión normal de Wine.

“Hemos integrado esas herramientas en el cliente de Steam para proporcionar la misma experiencia de simplemente conectar y usar que ofrecen los juegos normales de Linux”, dice Valve, por lo que resumiendo Steam Play es exactamente lo que se esperaba: integración dedicada de Wine en Steam, con un catálogo de títulos compatibles que irá in crescendo en el futuro próximo.

Expuesto de forma más sencilla, Steam Play va a funcionar de manera similar a algo como PlayOnLinux, una aplicación que automatizaba la correcta instalación y configuración de aplicaciones y juegos de Windows en Linux mediante Wine; pero elevado a la décima potencia, con Valve testando y afinando juegos, desarrollando capas de compatibilidad más profundas y sirviéndolo en bandeja en Steam. Que nadie se espere El Dorado, pero la iniciativa pinta bien.

Y para aderezarla, nada mejor que una primera lista de títulos compatibles entre los que se encuentran DOOM, FINAL FANTASY VI, NieR: Automata, PAYDAY: The Heist, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Star Wars: Battlefront 2 o Tekken 7. “Habilitaremos más títulos en un futuro cercano a medida que avanzan los esfuerzos de desarrollo y testeo” apuntan, dejando abierta la puerta para que los “usuarios entusiastas intenten jugar juegos no incluidos en la lista”.

Como recogimos la semana pasada, los juegos de la lista que lleva Valve estarán habilitados por defecto para funcionar con Steam Play, pero se ofrecerá la posibilidad de probarlo con juegos específicos o habilitarlo por defecto para todos los juegos. No obstante, advierten que “es probable que determinados juegos que usen un DRM complejo o sistemas antitrampas sean difíciles o imposibles de hacer compatibles”.

Más allá de Wine, pues, el ingrediente secreto de Steam Play es Vulkan: “Se espera que haya diferencias en el rendimiento con juegos para los que se precisa traducir la API de gráficos, pero no hay razones fundamentales para que un título de Vulkan se ejecute más lentamente”, comentan al respecto del rendimiento.

Todos los detalles acerca de Steam Play, también para desarrolladores, en el anuncio oficial de Valve.

Pero hay más que contar, y es que… ¿os acordáis de la lista de deseados por plataforma que Steam estrenó a finales del año pasado? En esencia se trata de un medio para que los usuarios puedan hacer llegar a los desarrolladores su interés por un juego que no esté disponible para su plataforma, y tendrá especial importancia en Steam Play y los juegos a los que se prime dar soporte.

Recalcar que Steam Play está en su primera beta y para probarlo es necesario activar la modalidad beta en el cliente de Steam. Por lo tanto, no cabe esperar la mejor experiencia en estos momento. Hay que darle tiempo a que madure.