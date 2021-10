Disponible Ubuntu 21.10, novedades y descarga

Estamos de lanzamientos hoy y para coronar el día, he aquí Ubuntu 21.10 ‘Impish Indri’, una nueva versión intermedia de «la distribución del pueblo» que… no apunta maneras, no señor. Pero vayamos por partes.

Ubuntu 21.10 es la seguidilla de Ubuntu 21.04 ‘Hiruste Hippo’ labnzada el pasado abril y como esta, cuyo ciclo concluye el próximo enero, constará tan solo de nueve meses de soporte, aunque el procedimiento de actualización a la siguiente versión de Ubuntu estará listo bastante antes de que llegue ese momento.

Novedades de Ubuntu 21.10

Entre las novedades generales de Ubuntu 21.10, extensibles al resto de familia, se encuentra el kernel Linux 5.13 y Mesa 21.2 como componentes destacados. En el caso de Ubuntum, además, se mantiene Wayland por defecto incluso cuando se esté utilizando los controladores privativos de Nvidia, pues esta versión viene con ese soporte listo.

Ubuntu 21.10 destaca asimismo por vestirse por fin de GNOME 40 y aunque GNOME 41 salió hace poco, es lo suficientemente poco como para pedonarle a la distro no adoptarlo. Ahora bien, que podrían haberse preparado porque tiempo de sobra, también. Pero tampoco es un mal trato. De hecho, con GNOME vienen casi todas las novedades a nivel de escritorio.

Otro cambio que salta a la vista en Ubuntu 21.10 incluye el tema claro de Yaru para GTK, ya que es el tema por defecto de las aplicaciones y hacía mucho que Ubuntu no dejaba el oscuro atrás; o la introducción a modo de preview del nuevo instalador de sistema creado con Flutter, aunque no de manera predeterminada: para probarlo hay que descargar imágenes de instalación concretas.

Claro que si hay un cambio que, como poco, va a producir una división de opiniones, es el que ya conocíamos: Firefox como paquete Snap por defecto, una decisión soberana de Canonical que, no obstamte, va a generar con toda probabilidad aleadas de odio justificadas, y es que el movimiento huele a rancio de lejos. Para más datos, la que se lió con Chromium.

Pero que no cunda el pánico, porque lo malo no viene ahora: Ubuntu 21.10 ofrece Firefox como Snap por defecto, pero solo afecta a la misma Ubuntu -los sabores oficiales se libran de momento del golpe bajo- y en los repositorios está la misma versión del navegador en formato Deb, por lo que cambiar de una a otra cuesta poco. Sin embargo, huele mal el tema, ¿verdad?

Verdad: a partir de Ubuntu 22.04 LTS Firefox desaparecerá de los repositorios tradicionales de Ubuntu y solo estará disponible en formato Snap. Ergo, lo mismo para el resto de ediciones oficiales de Ubuntu, así como para cualquier derivada que no esté por la labor de compilarse el navegador para sí, como hizo Linux Mint con Chromium. Pero, ¿tan malo es usar Firefox como Snap?

En el caso concreto de Firefox, cuenta Canonical que así las actualizaciones le llegarán al navegador conforme se liberen en el upstream, lo cual es una chanza sin gracia alguna, porque lo mismo podrían hacer si quisieran con la versión de los repositorios ordinarios (el PPA de Mozilla Security podría ser la salvación, ya veremos); dice también que será todo más seguro por el aislamiento que proporciona Snap, aunque se supone que Firefox también tiene de eso.

Por otro lado, el Firefox en Snap de Ubuntu 21.10 se estrena con un error grave que hace que explote en determinadas circunstancias en la sesión de Wayland, si bien esperan corregirlo con el lanzamiento de Firefox 94 en noviembre; y no comentan nada de la demora que tienen todas las aplicaciones Snap en su primer arranque, por no entrar en debates que se salen de lo meramente técnico.

Más información en las notas de lanzamiento de Ubuntu 21.10.

Ediciones oficiales de Ubuntu 21.10

Al margen de la edición principal hay una selección de alternativas tan o más interesantes que la propia Ubuntu, las cuales comparten fondo, que no forma, a la postre su gran diferenciador:

Kubuntu 21.10

Así, en el caso de Kubuntu su gran baza para atraer al usuario es KDE Plasma 5.22.5 y KDE Gear 21.08.1, así como la llegada a sus repositorios de Latte Dock 0.10.

Xubuntu 21.10

Xubuntu es otro de los sabores clásicos que lo suplen todo a base de escritorio, y este no es otro que Xfce 4.16, con un buen número de componentes actualizados, eso sí.

Ubuntu MATE 21.10

Algo más actualzado está Ubuntu MATE, cuya nueva versión de entorno de escritorio, MATE 1.26 se lanzó hace un par de meses.

Ubuntu Budgie 21.10

Una de cal, otra de arena y Ubuntu Budgie está ahí ahí, con el Budgie Desktop 10.5.3 (una actualización menor con correcciones, principalmente) como máximo exponente.

Lubuntu 21.10

Y terminamos el repaso más ortodoxo con Lubuntu, que también vio su escritorio actualizarse recientemente. En concreto, LXQt 0.17 es la versión que viste en Impish Indri.

Descarga de Ubuntu 21.10

Por último, ahí tienes las descargas de Ubuntu 21.10 y familia.