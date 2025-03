GIMP 3: ya puedes descargar la nueva y esperada versión mayor del editor

Ha costado, pero ya está aquí GIMP 3.0, la nueva versión mayor, muy mayor, del veterano software de edición de imágenes de código abierto. Si contamos a partir del lanzamiento de GIMP 2, han pasado más de veinte años. No obstante, los últimos avances significativos se dieron con las versiones 2.6 (2008) y 2.8 (2012), más recientes en el tiempo.

Sea como fuere, cabe repetir que GIMP 3 ya está aquí… ¿O no? Parece que sí, aunque a falta de anuncio oficial y todas las descargas listas, lo que hay por ahora es el Flatpak de Flathub y, eso sí, unas notas de lanzamiento recién actualizadas con todas las novedades implementadas en la aplicación en sus últimas iteraciones. Y son muchas.

Según la información que figura en la ficha de la aplicación en Flathub, los principales cambios de esta nueva versión -la cual reemplaza la anterior versión estable, GIMP 2.10.38– incluyen:

Selección múltiple de capas en el panel acoplable de Capas.

Compatibilidad con pantallas de alta densidad de píxeles.

Mejor soporte para tabletas gráficas.

Soporte para Wayland.

Nuevo interruptor de prueba de color (soft-proofing) en la barra de estado, con configuración emergente al hacer clic derecho.

Interfaz inicial para efectos de capa no destructivos.

Herramientas de pintura ahora incluyen la opción «Expandir capas», con subopciones para expandir automáticamente las capas al pintar más allá de sus límites.

Herramienta de Alinear y Distribuir: uso completamente renovado.

Herramienta de texto: nuevas opciones «Contorneado» y «Contorneado y relleno».

Nueva opción «Trazo de bordes» en el relleno con detección de líneas de arte de la herramienta Cubo de pintura.

Configuración de «Relleno por detección de líneas de arte» rediseñada y reorganizada.

API profundamente renovada para desarrolladores de complementos.

API de complementos disponible en múltiples lenguajes: C/C++, Python 3, JavaScript, Lua, Vala y más.

Mejor compatibilidad con múltiples formatos de imagen.

Para más datos, la página de novedades en GitHub, aun cuando hay que advertir que no se trata de un documento de lectura al alcance del un simple mortal. En todo caso, si ya eres usuario de GIMP y aún no has probado GIMP 3, lo mejor es hacerlo, para ir familiarizándose con las novedades que trae.