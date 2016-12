El cliente de Google Drive Insync, gratis por Navidad » MuyLinux

El cliente de Google Drive Insync celebra las fiestas que vienen regalándose a todo aquel que se se pase por su página y firme con cuantas cuentas tenga antes de que acabe, valga la redundancia, una cuenta atrás a la que, tranquilos, le quedan aún más de seis días por delante. Un buen regalo de Navidad.

No habéis tenido un déjà vu. Si os suena el tema es porque ya estuvieron de promoción hace unos meses y tardamos ‘cero coma’ en hacernos eco. No solo porque Insync es el cliente de Google Drive más potente que existe, sino porque especialmente en GNU/Linux seguimos padeciendo el desprecio de Google, que nos niega el cliente oficial. Así las cosas, Insync tiene más valor si cabe en estas orillas, a pesar de que por sus características resulta interesante para cualquier usuario de Google Drive sin importar el sistema que use.

A saber, Insync permite utilizar múltiples cuentas a la vez, enlazar almacenamiento externo y en red, conversión de documentos de Google a los formatos de Microsoft Office y OpenDocument y otras que lo convierten en una opción a tener en consideración. Y lo que es mejor, la sincronización funciona perfecta.

Pero Insync es software de pago (29,99 dólares/euros) y aunque solo es necesario pagar una vez, hay que pagar por cada cuenta de Google que se vincule. Por eso esta oportunidad es tan interesante para quien no ande boyante. Y no está mal pagar por el software que lo merece, todo lo contrario.

Ahora sí, el enlace para acceder al regalo es este: conseguir Insync Premium gratis.