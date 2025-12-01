ONLYOFFICE Docs 9.2: la suite ofimática estrena corrección con IA, atajos de teclado personalizables y más

Ascensio System ha anunciado el lanzamiento de ONLYOFFICE Docs 9.2, una nueva versión de la suite ofimática de código abierto con numerosas novedades en su haber. Se trata de la cuarta actualización que ve la luz este año, la tercera desde la aparición de su nueva versión mayor, la más ambiciosa en la historia del proyecto.

Cabe recordar a este respecto ONLYOFFICE Docs 9 y ONLYOFFICE Docs 9.1, habida cuenta de que estamos ante una nueva versión de carácter incremental, la cual recoge muchas de las novedades presentadas anteriormente, mejorando y ampliando sus capacidades, o simplemente puliendo los detalles necesarios para ofrecer una experiencia más redonda en relación a características destacadas como el nuevo diseño, el editor PDF o la inteligencia artificial, tres de los pilares de ambos lanzamientos.

ONLYOFFICE Docs 9.2

ONLYOFFICE Docs 9.2 introduce novedades repartidas en el conjunto de la suite, junto con ajustes y correcciones que buscan pulir la experiencia en el día a día en el core del software. Por su parte, en los próximos días llegará a los canales habituales ONLYOFFICE Desktop Editors, las aplicaciones de escritorio independientes, con prácticamente todas las novedades que recibe esta nueva versión.

Revisión de ortografía y gramática asistida por IA

La novedad más visible de ONLYOFFICE Docs 9.2 es la integración de una revisión ortográfica y gramatical impulsada por inteligencia artificial, disponible directamente a través del complemento de IA de los editores. El objetivo es ayudar a transformar borradores rápidos o notas desordenadas en documentos más pulidos y profesionales sin salir de la aplicación.

Para iniciar la revisión basta con tener configurado el plugin de IA y acudir a la nueva opción Grammar & Spelling del menú de «IA», desde donde se puede analizar el documento completo o un fragmento de texto seleccionado. La misma función está accesible también desde el menú contextual con un clic derecho sobre el contenido.

El sistema analiza el texto y propone correcciones de ortografía y gramática, a menudo acompañadas de una breve explicación que el usuario puede aceptar o rechazar una por una. El proceso es rápido y está pensado para integrarse en el flujo de trabajo habitual, como una capa adicional de revisión que complementa las herramientas tradicionales de comprobación lingüística.

Atajos de teclado personalizados y grabación de macros

Otro de los frentes en los que ONLYOFFICE Docs 9.2 refuerza la productividad es el de la personalización de atajos de teclado, y es que a partir de esta versión es posible redefinir las combinaciones de teclas para adaptarlas a los hábitos de cada usuario desde el apartado de configuración avanzada de los editores, centralizando así el control sobre los accesos directos más utilizados.

Para quienes repiten a diario la misma serie de acciones, la nueva función de grabación de macros permitirá automatizarlas sin necesidad de escribir código. Desde la pestaña «Vista» se puede iniciar una grabación, realizar la secuencia de pasos deseada y guardarla como macro para ejecutarla después con un solo comando siempre que haga falta.

Entre los atajos personalizables y la posibilidad de registrar macros, la suite gana margen para ajustar su comportamiento a flujos de trabajo repetitivos, reduciendo acciones mecánicas y ayudando a mantener procesos más consistentes en distintos documentos.

Más opciones para PDF y formularios

El editor PDF de ONLYOFFICE, que ya contaba con herramientas avanzadas de edición y seguridad, recibe también pequeñas pero significativas mejoras. La función de redacción de contenido sensible (Redact) permite ahora elegir el color con el que se ocultan los fragmentos o páginas bloqueadas, lo que ofrece un mayor control visual a la hora de preparar documentos para su distribución.

En cuanto a los formularios, ONLYOFFICE Docs 9.2 se centra en mejorar la claridad y la usabilidad. A partir de ahora es posible añadir etiquetas de texto descriptivas a casillas de verificación y botones de opción, de forma que quienes rellenan el formulario entiendan mejor qué se les está pidiendo en cada campo.

Además, cuando se insertan nuevos campos en un formulario se pueden asignar roles específicos a cada uno, orientándolos a los distintos tipos de usuarios implicados y a la información que debe aportar cada perfil. El resultado son formularios más estructurados y fáciles de completar correctamente, algo muy útil en escenarios de trabajo colaborativo.

Como es habitual, el lanzamiento de ONLYOFFICE Docs 9.2 viene acompañado de un seminario web en el que se explican en detalle las nuevas funciones y de enlaces al registro completo de cambios, a la documentación de usuario y a las ediciones Enterprise y Developer de la suite, para quien necesite profundizar en la parte técnica.