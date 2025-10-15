ONLYOFFICE Docs 9.1: la suite ofimática mejora el editor PDF, agiliza las hojas de cálculo y más

ONLYOFFICE ha anunciado el lanzamiento de ONLYOFFICE Docs 9.1, primera gran actualización de la nueva versión mayor de la suite ofimática que sigue profundizando en la línea marcada por la anterior, y lo hace introduciendo más de una docena de funciones, mejoras generalizadas de rendimiento y más de 500 correcciones.

Si en ONLYOFFICE Docs 9.0 lo mollar lo acaparaba el rediseño visual y la llegada de funciones basadas en inteligencia artificial, en esta ocasión el foco está puesto sin ambages en la productividad con cambios muy concretos que lo abarcan todo, aunque prestan especial atención a algunos de los componentes más florecientes de la suite, cuya cohesión se refuerza de manera importante con este lanzamiento.

ONLYOFFICE Docs 9.1

ONLYOFFICE Docs 9.1 se presenta con novedades a lo largo de todas las aplicaciones que componen la suite ofimática (procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones y editor PDF), plasmadas tanto en el core de la solución on premises como en los editores para escritorio o los clientes para móviles; pero hay protagonistas más destacados que otros.

Un editor PDF mucho más potente

El editor PDF de ONLYOFFICE se consolida como una de las herramientas más completas del sector gracias a la incorporación de nuevas funciones de edición y seguridad. La novedad más destacada es Redact, una función que permite eliminar de forma permanente información sensible o confidencial de los documentos. Su uso es sencillo: basta con marcar el texto o las páginas a ocultar y aplicar el borrado, garantizando que el contenido desaparezca de forma definitiva.

A esta mejora se suma un nuevo conjunto de herramientas de anotación con formas personalizables (rectángulos, círculos, flechas o líneas conectadas), lo que facilita añadir comentarios visuales y trabajar de forma colaborativa sobre un mismo archivo. Además, el editor ahora permite insertar gráficos y elementos SmartArt directamente en los PDF, lo que amplía enormemente las posibilidades a la hora de crear y presentar documentos interactivos o visualmente más elaborados.

Hojas de cálculo más rápidas y funcionales

El editor de hojas de cálculo es otro de los grandes beneficiados de esta actualización, y es que ONLYOFFICE 9.1 introduce mejoras notables en rendimiento y nuevas opciones que agilizan las tareas de análisis de datos. Las funciones de búsqueda LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP y XLOOKUP han sido optimizadas para ofrecer resultados más rápidos y precisos, con un incremento de hasta cuatro veces en la velocidad de búsqueda según el tipo de operación. También se ha reducido el consumo de memoria y mejorado la gestión de datos mixtos, algo especialmente útil en hojas complejas o de gran tamaño.

Entre las novedades visuales destaca la llegada de una pestaña específica de Table Design para gestionar las tablas formateadas, facilitando la personalización del estilo y la edición, así como la incorporación de filtros de fecha en las tablas dinámicas (Pivot Tables), una función muy esperada que simplifica el tratamiento de series temporales.

Por otro lado, el editor gana compatibilidad con controles de contenido interactivos -como botones de lista, casillas de verificación o controles de desplazamiento, entre otros-, lo que convierte las hojas en entornos más dinámicos y versátiles. El sistema permite incluso renombrar hojas con un simple doble clic y resalta los argumentos activos al introducir fórmulas, mejorando la legibilidad y reduciendo errores.

Mejoras que abarcan toda la suite

ONLYOFFICE Docs 9.1 llega también con una serie de mejoras globales que benefician a todos los editores, incluyendo funciones tan demandadas y esperadas como la compatibilidad con formatos de archivo como imágenes HEIF (utilizadas en iPhone, principalmente) y documentos HWPML; conversiones directas a texto plano desde PDF y PPTX; y compatibilidad con MathML para importar fórmulas matemáticas.

En el apartado gráficos hay más novedades, como la opción de explosión de sectores en gráficos circulares y de anillo, la posibilidad de trabajar con datos externos vinculados y un nuevo editor de gráficos completo que permite abrir directamente los archivos XLSX incrustados y que, en la práctica, facilitará una gestión mucho más precisa y flexible de los elementos visuales en documentos y presentaciones.

Otras novedades de ONLYOFFICE 9.1 apuntan a simplificar su uso, es el caso del editor de documentos, que mejora el control de secciones dentro de los Content Controls en relación con las plantillas estructuradas; o del editor de presentaciones, cuyas configuraciones del Slide Master se agrupan ahora en una pestaña específica para una edición de estilos globales más accesible.

En materia de administración los usuarios de ONLYOFFICE Docs Enterprise reciben con esta versión un nuevo panel de administración que permite consultar el estado y la configuración del servidor de forma centralizada, facilitando la tarea de los administradores de sistemas en entornos empresariales.

Todas las novedades acerca de este lanzamiento, en el anuncio oficial de ONLYOFFICE Docs 9.1.

En los próximos días llegarán también los editores de escritorio, la suite ofimática para PC en forma de aplicación independiente.