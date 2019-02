LibreOffice 6.2 ya está aquí y… ¡estrena interfaz Ribbon!

Si eres uno de esos usuarios que se queja de LibreOffice por su interfaz, o más bien por la falta de una interfaz más moderna al estilo Ribbon de Microsoft Office, LibreOffice 6.2 te va a encantar, porque trae un montón de novedades entre las que se incluye su propia implementación de Ribbon.

En efecto, el lanzamiento de LibreOffice 6.2 acaba de ser anunciado y de las muchas novedades que trae, la más destacada es la nueva interfaz Ribbon, a la que han llamado Notebookbar y que en las opciones de la aplicación en inglés se denomina como “Tabbed”, es decir, una interfaz basada en pestañas. Pero no te lleves a engaño, porque más allá de los nombres y de las diferencias con el Ribbon de Office, que las tiene, Notebookbar recoge el noventa por ciento de su influencia del original de Microsoft.

Tampoco temas, porque si eres usuario de LibreOffice desde hace tiempo y en su momento le echaste el ojo a la primera implementación de Notebookbar, desde entonces hasta ahora ha cambiado profundamente para mejor. Al menos por lo que se puede ver en las imágenes de prensa, el Notebookbar de LibreOffice 6.2 luce genial.

¿Te gusta? Todavía no hemos tenido la oportunidad de probarlo, ni siquiera de ver cómo traducen al español los términos empleados, así que habrá que esperar para evaluarla en funcionamiento. Por las imágenes, promete. Dicho lo cual, si no te gusta no te preocupes, porque LibreOffice mantiene los modos de visualización clásicos, incluyendo las barras estándares, la barra única y la barra lateral, que como se sigue complementando con el resto si se desea.

Una vez hayas actualizado a LibreOffice 6.2 podrás cambiar fácilmente de estilo de interfaz a través del menú: “Ver > Interfaz de usuario“. ¡Y todos contentos!

Pero no te vayas, que LibreOffice 6.2 viene con mucho más. Siguiendo con el apartado visual, se han ordenado los menús contextuales para una mayor cohesión en los diferentes componentes de la suite y se ha optimizado la personalización en lo que a temas se refiere, como podrás ver si accedes al menú: “Herramientas > Opciones > LibreOffice > Personalización”.

También se mejora el soporte de iconos según el ambiente de escritorio, cambio implementado en su anterior versión y del que os recordamos se basa en utilizar el tema elementary para las distribuciones basadas en GNOME, Breeze para KDE Plasma y Sifr en reemplazo de HiContrast como tema de contraste alto. Pues bien, el tema elementary da un salto de calidad en esta versión (Breeze no lo necesitaba, don’t worry!).

Esta nueva versión de la suite ofimática llega, como decimos, con un montón de novedades en todos los apartados y dejando a un lado lo estético, hay mejoras de estabilidad, de rendimiento y, por supuesto, de interoperabilidad con los formatos de documento privativos o semiprivativos de Microsoft, “incluidas las versiones antiguas que han sido abandonadas por Microsoft”; hay mejoras en el soporte HiDPI, en el cifrado de documentos OOXML, en las funciones de cada una de las aplicaciones que conforman la suite… demasiadas como para repasarlas ahora.

Para ver con detalle todo lo que trae LibreOffice 6.2, te recomendamos echarle un vistazo a las notas de lanzamiento. A continuación, el vídeo de presentación con las novedades más destacadas.

No obstante, hay un par de cambios específicos para Linux que no se pueden escapar. El primero, LibreOffice 6.2 será la última versión de la que The Document Foundation ofrecerá instaladores para 32-bit. Aseguran que esto no significa que se elimine el soporte de 32-bit, solo que ellos dejan de producir binarios. En el mejor de los casos, parece indicar que serán las distribuciones las encargadas de proporcionar LibreOffice para x86.

El segundo cambio va dirigido en exclusiva para KDE Plasma y Qt5 y se resume en una mejora sustancial -de nuevo, al menos sobre el papel- de la integración con el escritorio: dos nuevos plugins de VLC (VLC es parte integral del motor multimedia de KDE Plasma), renderizado nativo de widgets, diálogo de archivos nativo, menús nativos también para el menú global, soporte de doble monitor, integración con el portapapeles y función de arrastrar y soltar nativa.

Si usas LibreOffice en KDE Plasma sabes que casi todo eso ya estaba, lo cual significa que se ha mejorada la implementación de las mismas contando para ello con las tecnologías propias de KDE y Qt. Sin embargo, queremos probarlo todo antes de lanzar las campanas al vuelo. Cuando lo hayamos hecho daremos el parte.

Mientras tanto, LibreOffice 6.2 está disponible para su descarga y en breve debería recalar en los repositorios de las principales distribuciones Linux, sea de manera corriente -en las rolling release– o mediante repositorios extra. Porque lo mejor es probar las cosas por uno mismo.