Jim Zemlin proclama 2017 como "el año del escritorio Linux", pero él usa Mac » MuyLinux

No somos ‘talibanux’. No se trata de eso. Pero no me negaréis que estas cosas chocan un poco. Que el director ejecutivo de Linux Foundation proclame 2017 como el año del escritorio Linux, para que un rato más tarde lo “cacen” usando Mac. No deja de ser una anécdota y ante todo hay que respetar la libertad de elección, pero queda feo.

Así es la historia tal y como la relatan en It’s FOSS: en el marco de la Open Source Summit 2017 (el evento que toma el relevo a LinuxCon NorthAmerica) Jim Zemlin declara que “2017 es oficialmente el año de Linux en el escritorio”. Proclamación que recoge la cuenta de Linux Foundation en Twitter. Unas horas más tarde, se supone que en el avión de vuelta a casa, el desarrollador Matthew Garret -bien conocido en la comunidad por diversos temas- publica en la misma red social que el orador no predica con el ejemplo.

Sin embargo, la declaración de Zemlin está sin contexto, tanto en el reporte de It’s FOSS como en el tuit de Linux Foundation. Según lo cuentan en Server Watch, el ejecutivo estaba dando su habitual charla, ensalzando el avance del código abierto y el de Linux: “en cada mercado que ha entrado Linux no solo lo ha hecho bien; ha llegado a dominarlo por completo“, dijo. Pero claro, eso es únicamente verdad si excluimos el escritorio de PC.

Entonces, a modo de arenga, Zemlin jaleó al público: “repetid conmigo: 2017 es el año del escritorio Linux“. Y esto es lo que ha pasado.

¿Será 2017 “el año del escritorio Linux”? Todo parece indicar que no, pero tal y como están las cosas no importa demasiado. Si el crecimiento de GNU/Linux en PC se mantiene ya es una buena noticia, y por otro lado sino el escritorio, la plataforma de consumo más popular de la actualidad, ya está gobernada por Linux. A pesar de que Android no sea el Linux que a muchos nos gustaría.

Con respecto a lo que Zemlin decida usar, no tiene mayor trascendencia que la del titular. Que alguien de su posición no se coma lo que produce es llamativo cuando menos, sobre todo si tenemos en cuenta que todo lo que hace en su Mac muy seguramente podría hacerlo en cualquier distribución Linux. Así, además, sabría mejor de lo que habla cuando se refiere al escritorio Linux.

Pero cada cual es libre de elegir qué usar, y en Linux Foundation tampoco se han caracterizado nunca por darle especial importancia al escritorio.

Imagen: Flickr.