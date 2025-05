20 años de OpenDocument, el estándar abierto que plantó cara a Microsoft

OpenDocument (ODF) cumple veinte años. El Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS, la Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada celebra su vigésimo aniversario, recuerdan desde The Document Foundation (TDF).

Creado originalmente como un formato basado en XML con la intención de permitir el acceso universal y multiplataforma a los documentos, ODF ha trascendido su aspecto técnico para convertirse en un verdadero baluarte contra las estrategias cerradas de las grandes tecnológicas. En particular, de Microsoft Office y los formatos privativos utilizados por su suite ofimática, un estándar de facto, pero de carácter cerrado.

En palabras de Eliane Domingos, presidenta de The Document Foundation, ODF «garantiza a los usuarios el control completo sobre su contenido, libre de restricciones comerciales […] el único estándar abierto real para documentos de oficina y un símbolo contundente de libertad, interoperabilidad y soberanía digital… aunque todo es matizable: Open XML (OOXML), la respuesta de Microsoft a ODF, también es considerado un estándar abierto y su implantación real es muy superior, debido al monopolio, también de facto, de su software de oficina.

Por su parte, ODF es conocido principalmente por ser el formato nativo de OpenOffice primero, LibreOffice después, pero lo cierto es que su relevancia también es más amplia. Su adopción como estándar internacional ISO/IEC 26300 ha sido clave en las políticas tecnológicas de gobiernos y organizaciones de todo el mundo que buscan garantizar la transparencia, interoperabilidad y permanencia de sus documentos, desvinculándose así de proveedores específicos.

Y es que si bien las especificaciones de OOXML son abiertas, y no hay versión de LibreOffice entre cuyas novedades más destacadas no se mencione la mejor de su soporte… Microsoft Office sigue siendo la referencia indiscutible, y no solo por una superioridad técnica, sino por un grado de implementación que la competencia no logra alcanzar. Hay casos cercanos a la excepción, como ONLYOFFICE, pero las acusaciones de que Microsoft se guarda detalles para sí nunca han desaparecido.

Sea como fuere, hablamos hoy del vigésimo aniversario de OpenDocument, cuyo día de celebración fue ayer y, para conmemorar este hito, The Document Foundation ha anunciado una serie de publicaciones en su blog oficial detallando desde la historia del desarrollo y estandarización de ODF, hasta los esfuerzos actuales del Comité Técnico por avanzar hacia la versión 1.4 del formato. Todo ello con participación en eventos comunitarios del ámbito del código abierto y software libre.

Aquí nos conformaremos con compartir este breve recordatorio, porque aunque ahora se habla poco de este tema, hubo momentos muy complicados y controvertidos en el camino. Casi más con la aprobación de OOXML que con la del propio OpenDocument, pero… Todo está intercontectado.

Por cierto, ODF, OpenDocument Format engloba un buen número de formatos de documento, aunque solo estamos acostumbrados a unos poco. Más allá de documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones hay un mundo de aplicativos: dibujos, gráficas, fórmulas matemáticas…