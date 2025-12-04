Linus le monta un PC a Torvalds: este es el nuevo ordenador del creador de Linux

Linus Torvalds ha estado en Linus Tech Tips, uno de los canales de tecnología más populares de YouTube, y la sesión ha resultado tan entretenida como interesante. Un vídeo para la posteridad, porque no es nada habitual ver al padre del pingüino participando de este tipo de contenidos.

En resumen, hace unos años que Linus Torvalds se montó un PC de sobremesa —el último hasta la fecha, ha confesado— y en base a dicha configuración, con componentes actualizados, Linus Sebastian lo ha invitado a su programa para repetir la experiencia. Pero no solo han montado un PC: han hablado de muchas cosas, algunas sobre las que Torvalds ya se ha expresado, otras que no, y la verdad es que ha quedado un vídeo muy recomendable.

¿Acaso Linus no usaba un portátil? Según reconoce, lo que más hace frente al ordenador es leer y responder mensajes, en ese orden, y para eso con un portátil como los MacBook o Dell XPS —dos de los modelos que han pasado por sus manos— le vale. También compila mucho el kernel y en ese escenario la potencia bruta siempre es de agradecer. ¿Qué equipo se ha montado, te pregunta? Un señor bicho.

En la descripción del vídeo se indican todos los componentes del mismo: una contundente caja de Fractal, placa base GIGABYTE TRX50 Aero, CPU AMD Ryzen Threadripper 9960X de 24 núcleos, GPU Intel Arc B580, 64 GB de RAM DDR5-6400, SSD Samsung 9100 Pro de 2 TB… Un señor bicho, sí: sin contar la pantalla, sale aproximadamente por unos 4.000 y pico euros, aunque más de la mitad se lo lleva el procesador y la fuente de alimentación.

¿Son esos los componentes a los que Torvalds da más importancia? No exactamente: el procesador de uno y como lo usa para compilar el kernel constantemente, cuantos más núcleos, mejor, sostiene. El otro es la memoria: imprescindible que sea ECC (Error Correction Code) para detectar y corregir errores de datos en tiempo real, y es que Linus es tan mortal como cualquiera y también ha perdido días investigando kernel panics, hasta darse cuenta de que era la RAM.

Por lo demás no es muy maniático con lo que monta su PC: que funcione bien con Linux es el principal requisito… Aunque no le gusta la refrigeración líquida: no la ha montado nunca y lo que ha visto —filtraciones, «vida»…— no le ha convencido. Un buen venitador, potente, pero lo más silencioso que se pueda. Con eso lo tiene todo. Bueno, y 2 TB de disco, pese a que apenas usa unos pocos GB.

El montaje del PC, a cargo del anfitrión, es uno de los puntos más atractivos de la visita de Linus Torvalds, ya que no es algo sobre lo que se haya explayado nunca y la charla que genera es muy interesante, no porque sea un experto, sino por ser quien es, sobra añadir. Pero en la casi una hora que dura el vídeo, hay tiempo para hablar de muchas más cosas, incluyendo algunas conversaciones clásicas.

Por ejemplo, al ser preguntado, asegura estar mucho más orgulloso de Linux que de Git, del que solo hizo el diseño inicial y mantuvo hasta que le tomaron el relevo. Ahora bien, está muy orgulloso de haber sido el creador de dos proyectos que sustentan el negocio de compañías valoradas en miles de millones de dólares… Incluida Microsoft, propietaria de GitHub: «Es extraño en un contexto histórico, pero muy divertido al mismo tiempo».

De hecho, se congratula de que a día de hoy Microsoft haga más dinero con sus servicios en la nube —con Linux como una de las piezas clave del engranaje— que con Windows. «Somos amigos«, sonríe.

«¿Harías algo diferente si tuvieras la oportunidad?», le preguntan. Pero no, no lo haría. O no volvería a hacerlo por lo difícil que ha sido, o lo haría exactamente igual, porque a fin de cuentas ha salido todo muy bien. Con lo que no tiene dudas es con la licencia: la GPL v2 fue, es y será la licencia adecuada para el kernel Linux.

Con respecto a su contribución con el kernel, Torvalds está muy contento con su posición actual, en la que como mucho manda algún snippet para que se lo revisen otros. Linux es un proyecto mutitudinario y no hubiera podido serlo de otro modo. Además, no cree que el número de líneas de código que contribuye alguien sea determinante para medir su valor… Y quien piense eso eso idiota, aunque se llame Elon Musk.

Una vez montado el equipo, toca instalar el sistema operativo y la opción es de sobra conocida: Fedora sigue siendo la distro que usa. ¿Por qué? «Se alinea mucho con los desarrolladores del kernel y simplificaron las cosas. Como Ubuntu, que quería ser algo orientado al consumidor, y en el proceso, cuando lo intenté hace muchos años, me dificultaron actualizar el kernel porque no era su público objetivo. Así que pensé que, por diseño, no era algo para mí».

«Al mismo tiempo hay otras [distribuciones] realmente orientadas a la tecnología donde lo compilas todo… Y, de nuevo, eso no era para mí porque no me importa nada más que el kernel. Lo único que quiero compilar es mi propio kernel, por lo que solo quiero una distro que se instale y que funcione». En este sentido la postura de Torvalds es firme: hace muchos años que usa Fedora y su opinión no ha cambiado.

¿Algo más a nivel de sistema? Cifrado de disco y su wallpaper, una fotografía nocturna hecha por él mismo (y un editor de texto sencillo basado en Emacs: aunque en esta ocaisón no lo menciona, es un clásico de su setup).

La cuestión de las distribuciones da pie a más comentarios, incluyendo uno que forma parte de las discusiones tradicionales de Linux: ¿diversidad o fragmentación? Las dos: cree Torvalds que la fragmentación ha sido una desventaja importante, sobre todo para los proveedores de software comercial, lo cual ha tenido efectos negativos. Por otro lado, «vivir en el salvaje Oeste tiene sus ventajas: la comunidad de’código abierto ha trabajado muy bien en este ambiente».

«Creo que las grandes distros son conscientes del problema… y quieren unificar las cosas», añade Torvalds con una pequeña risa atribulada: como señala, cada distro quiere unificar las cosas bajo sus propios términos y tecnologías. ¿Pasa lo mismo con la comunidad de usuarios? La pregunta de qué distro elegir genera automática debate, cuando no acaloradas discusiones… «Los flame wars son parte del Open Source» reconoce Torvalds.

Y en el móvil… ¿Android o iPhone? La pregunta casi sobra, pero Linus se sincera al respecto: «me regalan los móviles… Pero, por alguna extraña razón, Apple nunca me ha regalado uno (risas)». Aunque el aspecto determinantes no es ese, sino Linux. Cuál es su móvil no lo dice, pero lo saca y todo parece indicar que se trata de un Pixel de Google.

Un vídeo muy ameno el de Linus Tech Tips, que os animo a ver a continuación.